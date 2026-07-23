Kijk, er is alsnog een Alpina Z4 (alleen niet van Alpina)

Sinds de E85 heeft Alpina de BMW Z4 links laten liggen. Zonde, want dit had hele gave auto’s op kunnen leveren. Helaas is het doek inmiddels gevallen voor de BMW Z4, zonder dat er een Alpina-versie is geweest. Toch kregen we vandaag een auto op onze radar die heel veel lijkt op een Alpina Roadster.

Het gaat hier om een creatie van het Zwitserse Edo Motorsport (niet te verwarren met Edo Competition). Zij tonen twee varianten: de Edo Roadster Concorso en de Edo Roadster Ultraleggera. We vinden vooral die eerste interessant, omdat die meteen associaties oproept met Alpina.

Concorso





















We zien fraaie 20 inch veelspaaks velgen, een stijlvolle bruine kleur en een splitter voor een subtiele sportieve look. Ook het interieur is aangepakt, met fraai twotone leer en alcantara. Dit is hoe een Alpina Z4 er ongeveer uit zou hebben gezien.

Qua kleurstelling doet de auto ook een beetje denken aan de Touring Coupé, die BMW in 2023 op Villa d’Este liet zien. Dat was geen Alpina, maar deze auto had wel verdacht veel Alpina-kenmerken. Er gaan daarom geruchten dat deze auto eigenlijk bedoeld was als Alpina.













Voor de gelegenheid heeft Edo de Z4 ook nog wat extra vermogen gegeven. De B58 uit de M40i produceert nu 400 pk en 600 Nm, in plaats van 340 pk en 500 Nm. Het onderstel is verder niet aangepast bij de Edo Roadster Concorso. Deze versie heeft ook een automaat, wat ook weer in lijn is met de Alpina-filosofie.

Ultraleggera













De Edo Roadster Ultraleggera heeft een iets andere insteek. Deze variant heeft een meer sportief sausje, met een aangescherpt onderstel en een handbak. Ook is er wat van het gewicht afgesnoept, onder meer door carbon Recaro-stoelen te monteren. Vandaar de naam Ultraleggera. De auto is ook voorzien van striping, maar we hopen dat dit alleen voor promotie is, want dit ziet er niet uit. Maakt verder ook niet uit, want je kunt de Z4 volledig naar eigen smaak laten samenstellen bij Edo.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover