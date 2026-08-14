Nieuwe Japanse sportwagen heeft onzichtbare verlichting

Er was een tijd dat ieder Japans merk één of meerdere sportwagens in het gamma had, maar tegenwoordig zijn ze dungezaaid. Toyota is bezig met van alles, maar heeft momenteel ook alleen de GR 86.

Nu krijgen we toch weer een Japanse sportwagen voorgeschoteld, al is het in conceptvorm. Maak kennis met de Acura Nexera Vision. Je was het merk misschien al vergeten, Acura bestaat ook nog. Sterker nog: deze Amerikaanse divisie van Honda bestaat dit jaar 40 jaar.

Butterfly doors

Dit vindt Acura een mooi moment om een nieuwe designtaal te lanceren en dat doen ze met de Nexera Vision. Dit is een strakke sportwagen met een opvallend platte neus. Wat verder opvalt zijn de butterfly doors, waarbij een deel van het dak mee omhoog gaat. De laatste keer dat we dat op een Japanse auto zagen was op de onvolprezen Toyota Sera.











Over de aandrijflijn wordt met geen woord gerept, het gaat puur om het design van deze auto. Dit gaan we ook terugzien op productiemodellen. We gokken dat de vleugeldeuren niet in productie gaan, maar denk bijvoorbeeld aan de koplampen en achterlichten. Die lijken de vorm van een V of een pijl te hebben, maar vergis je niet: dit is de A van Acura.

Onzichtbare verlichting

Dit is overigens niet zomaar verlichting, maar zogeheten phantom lighting. Dit betekent dat de lichten pas verschijnen als ze ingeschakeld worden. Anders zitten ze verborgen onder het plaatwerk. Maar ook dat lijkt ons een typische concept car-gimmick. En waarom zou je dat eigenlijk willen? Zonder koplampen wordt het een beetje een kale boel. Over kaal gesproken: het interieur is ook wel heel erg eh... minimalistisch. We zien één stuur, één schermpje, twee pedalen en dat was het.

De concept car is verder totaal niet relevant voor ons in Europa, maar hè, het is wel een sportwagen met coole vleugeldeuren. Daarom willen we jullie deze Acura Nexera Vision niet onthouden.

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