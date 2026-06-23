Kijk, ook de BMW M5 krijgt het Neue Klasse-design (of toch niet…?)

Bij de Neue Klasse - de NEUE Neue Klasse bedoelen we dan – denk je aan elektrische modellen, maar daar blijft het niet bij. We weten bijvoorbeeld al dat er ook een nieuwe 3 Serie komt met Neue Klasse-design én verbrandingsmotor. En de 5 Serie lijkt zelfs halverwege zijn levenscyclus al de Neue look te krijgen.

Wel of geen Neue neus?

@Dylan. kwam een ingepakte BMW tegen bij de Nürburgring en dit lijkt verdacht veel op een M5 Touring met de neus van de nieuwe i3. Oftewel: de Neue Klasse-neus. Zo ziet de 5 Serie er straks niet al te gedateerd uit naast de nieuwe i3 in de showroom.











Maar wacht… BMWblog weet te melden dat BMW niet één, maar twee nieuwe designs getest heeft voor de 5 Serie LCI. Niet alleen de Neue Klasse-look, maar ook een meer traditionele facelift. Deze opties hebben ze voorgelegd aan een focusgroep en wat blijkt? Mensen geven toch de voorkeur aan de neus die dichter bij het huidige design blijft. Dus het zou heel goed kunnen dat de Neue neus toch weer in de prullenbak gaat. En laten we eerlijk zijn: het toepassen van een nieuwe designtaal op een ouder model pakt vaak niet bijster goed uit.

Interieur

Wat de 5 Serie sowieso wél gaat krijgen is een Neue Klasse-interieur. Dat is op deze spyshots niet te zien, maar er zijn andere beelden die dit bevestigen. We hadden al zo’n vermoeden, aangezien de 7 Serie LCI ook het nieuwe interieur kreeg. Daarmee wordt het een ingrijpende facelift voor de 5 Serie, want een compleet nieuw interieur is geen kattenpis.

Qua techniek verwachten we geen grote veranderingen voor de M5. De hybride aandrijflijn is al helemaal bij de tijd. En op meer vermogen hoef je ook niet te rekenen. BMW heeft vanaf maart het vermogen van de V8 juist teruggeschroefd, van 585 naar 544 pk. Dit om te voldoen aan Euro 7-normen. Dit hebben ze overigens wel gecompenseerd met elektrische pk’s, dus het systeemvermogen komt nog steeds uit op een riante 727 pk.

Aangezien BMW in dubio zat over deze facelift, kunnen jullie misschien nog wat extra feedback geven. Zien jullie liever de Neue Klasse-neus op de M5 of een meer subtiele evolutie van het huidige design? Laat het weten in de comments, wie weet leest BMW mee.

Foto’s: Dylan., via Autoblog Spots

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