Kimera levert een heel speciale EVO37 af op Goodwood FoS

Autobouwer Kimera heeft wat te vieren, want het is precies vijf jaar geleden dat het voor het eerst de EVO37 op Goodwood Festival of Speed aan het publiek toonde. Dit jaar pakt het dan ook uit. Helaas niet met een heel nieuw model, maar wel met een unieke versie van de EVO37 en een voor het eerst rijdende K39.

De K39 zagen we voor het eerst in het echt op Villa d'Este dit jaar. De Italiaanse hypercar met 1.000 pk en 1.200 Nm sterke V8 afkomstig van het Zweedse Koenigsegg, stond daar in volle glorie te shinen. Beweging zat er nog niet in. Daar komt dit weekend verandering in, want het eerste productieprototype - de 'Prototype 01' - van deze speciale auto gaat de hill climb op Goodwood doen. Het is voor Kimera de tweede kans, na Pikes Peak, om te laten zien wat de auto kan en tegelijk data te verzamelen voordat de productie die pas ergens volgend jaar opgestart zal worden.

























Een unieke EVO37

En daar blijft het niet bij, want Kimera zal ook de andere modellen de berg op sturen, waaronder de EVO38 Collezione Martini. Maar het komt ook met een unieke variant van de EVO37 die de Italianen voor een speciale klant hebben gemaakt. De EVO37 Top Gear Edition heeft als taak om te tonen hoe goed het beste van alle EVO37's technisch kan zijn en eruit kan zien. Daarnaast moet hij ook een beetje helpen met vieren dat de productie van alle 37 edities is afgesloten. Kimera koos voor de naam als bedankje aan het Britse automedium voor de benoeming tot Performance Car of the Year.

Deze auto zal op het evenement overhandigd worden aan vriend van het merk: Max Girardo, een expert en handelaar op het gebied van klassieke vierwielers.

Mocht je de run van de Kimera's niet willen missen? Dan kan je hieronder de live stream volgen, of check even ons overzicht van het Goodwood Festival of Speed.

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