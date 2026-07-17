Is dit de duurste Porsche Taycan ter wereld?

We hebben ‘m gevonden: de grootste Taycan-fan. En nee, hij heet geen Charles. Het gaat om een Zwitser, die al drie Taycans heeft en nu zijn vierde heeft gekocht.

Dat je fan bent van de Taycan kunnen we best begrijpen. Als sportieve daily driver is dit een bijzonder fijne auto. We snappen alleen niet zo goed wat je met vier Taycans aan moet. Maar hè, iedereen moet lekker zelf weten wat hij met zijn geld doet.

Nieuwe aanwinst

De nieuwste aanwinst is wel anders dan alle andere Taycans, want dit is een Turbo GT. Dit is een stuk sportiever, maar de eigenaar liet het Weissach-pakket achterwege. Deze auto heeft dus geen opzichtige spoiler en wel gewoon een achterbank.

Om het onderscheid met zijn andere drie Taycans nog groter te maken, ging de eigenaar ook langs bij de Sonderwunsch-afdeling. Hij koos voor Nordic Gold Metallic, een fraaie en unieke kleur die doet denken aan de jaren ’70. Binnenin zien we een combinatie van Race-Tex, lichtgrijs leer en stof met pepita ruitjes. Al met al best smaakvol.

Nog duurder dan in Nederland

Deze eigenaar heeft dus voor een godsvermogen aan Taycans uitgegeven. En als je dacht dat auto’s in Nederland duur zijn, dan heb je de Zwitserse prijzen nog niet gezien. De vanafprijs van een Turbo GT is in Zwitserland € 296.354. Met alle Sonderwunsch-opties heeft deze auto waarschijnlijk zo’n € 350.000 gekost. Als het niet meer is. We zullen het maar niet over afschrijving hebben…

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