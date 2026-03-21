Nieuwe generatie van populaire Volvo’s is slecht nieuws voor België

Een tijd lang deed België leuk mee als autoproductieland. Ford had een fabriek in Genk, Ford in Antwerpen en ga zo maar door. Maar die tijd lijkt binnenkort voorbij. Na het kostbare vertrek van Audi dreigt nu ook Volvo te stoppen met het maken van auto’s in België.

Volgens vakbonden maakt Volvo zich klaar om twee van de drie Volvo’s die nu in België worden gemaakt, straks niet meer in België te ontwikkelen. Voor het einde van dit jaar hoopt Volvo namelijk een nieuwe generatie van twee populaire SUV’s uit te brengen: de EX- en EC40. Vanaf die nieuwe generatie zou de productie niet langer in Gent, maar in Slowakije moeten plaatsvinden. Daarmee zou er in Gent alleen nog de EX30 worden gebouwd.







Alsof dat nog niet genoeg miserie is voor onze zuiderburen is er nog meer slecht nieuws over het maken van Volvo’s. Het Zweedse merk in Chinese handen koopt nu deursystemen in bij het Belgische Brose Ghent. Daar gaat Volvo mee stoppen waardoor er een spoedvergadering is gehouden. De uitkomst: 100 medewerkers krijgen hun ontslag.

Volvo en Gent gaan lang terug

Al in 1965 opende Volvo de assemblagefabriek in Gent. Door de jaren heen rollen er heel wat verschillende Volvo’s van de band. Het begon met de Amazon van de P120 en 130-serie. Later bouwde Volvo er ook de 240, 740, 850 en 940. Na deze periode kwamen de S-, V- en XC-modellen ook uit Gent. De fabriek had ook nog een primeur: de carrosseriebouw van de C30 Electric in 2011, de eerste productie-EV van Volvo in Nederland. Het ding had een actieradius van 150 kilometer, kon maar 130 km/u en moest je opladen aan het stopcontact wat zeven uur (!) duurde voor een volle batterij.









De C30 plantte het zaadje voor een veel grotere EV-productie in Gent. Er kwam in 2020 zelfs een batterijfabriek in Gent bij voor de elektrische XC40 Recharge die later veranderde in de EX40. Dat beviel, waardoor in 2021 de productiecapaciteit van EV’s werd verhoogd in Gent. Met de intrede van de EX30 en zijn speciale Europa-uitvoering kregen ze er in Gent nog een taak bij. Kortom, weinig reden voor paniek bij Volvo Car Gent, tot nu dus.

En zo lijkt de Belgische auto-industrie langzaam af te brokkelen. Amai!