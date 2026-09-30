Kleine elektrische auto is juist relatief duur

Lijkt tegenstrijdig, is wel zo

Lijkt tegenstrijdig, is wel zo

Lijkt tegenstrijdig, is wel zo

Je zou denken dat elektrisch rijden vooral bij een kleine auto lekker betaalbaar moet zijn. Klein autootje, klein accuutje, weinig stroom nodig en klaar. Alleen blijkt het in de praktijk precies andersom te werken.

Uit de Car Cost Index 2026 van leasemaatschappij Ayvens blijkt dat kleine elektrische auto's relatief vaak duurder uitpakken dan vergelijkbare benzineauto's. Dat heeft de wereldzender BNR op de site gezet.Bij grotere auto's slaat dat juist om en kan de elektrische versie voordeliger zijn.

En dat zit hem niet alleen in wat je bij de dealer aftikt. Ayvens kijkt naar het hele kostenplaatje over vier jaar. Dus ook afschrijving, rente, onderhoud, verzekering, belastingen en natuurlijk benzine of stroom.

De pijn zit hem in de afschrijving

Vooral die afschrijving doet kleine EV's pijn. Een accupakket is relatief duur en bij een kleine, goedkope auto vormt dat een veel groter deel van de totale prijs. Tegelijkertijd zijn kleine benzineauto's technisch vrij simpel en dus nog altijd goedkoop te bouwen.

Ga je een paar klassen omhoog, dan verandert het verhaal. Een grote benzineauto heeft een dure motor, versnellingsbak en vaak een flinke slok benzine nodig. Een elektrische aandrijflijn schaalt wat dat betreft een stuk gunstiger. Tel daar lagere energiekosten en minder onderhoud bij op en het prijsverschil kan zomaar de andere kant op vallen.

Dat betekent trouwens niet dat iedere grote EV goedkoper is dan zijn benzinebroertje, of dat je vooral geen kleine elektrische auto moet kopen. Het hangt nogal af van model, land, laadkosten en hoeveel je rijdt.

Maar het blijft een grappig gegeven, dunkt ons hier ter redactie. Wie elektrisch wil rijden om geld te besparen, hoeft dus niet automatisch naar het goedkoopste koekblik in de showroom te lopen.

Dat je het even weet!

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