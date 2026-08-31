De leukste goedkope Volkswagen keert terug als EV!

Volkswagen timmert lekker aan de ID.weg met oude namen op elektrische modellen. We kennen al de ID. Polo en ID. Cross en er zijn een boel andere bekende VW-namen op weg om een EV te worden.

Ook de naam van de potentiële verkooptopper moet bekend in de oren klinken. Nog onder de ID. Polo komt er een model op basis van het ID.1-concept . Waar het model eerder onder de werknaam ID.1 of 'ID. Every1' voorbijkwam, beweert het Spaanse Motor.es dat de merknaam ID. Up! definitief op het stadsrakkertje geplakt gaat worden voor zijn marktintroductie in 2028.

De Up is terug!

Het belangrijkste speerpunt van de ID. Up wordt ongetwijfeld het prijskaartje . Volkswagen mikt op een vanafprijs van onder de € 20.000. Daarmee wil Wolfsburg direct de aanval openen op concurrenten zoals de Dacia Spring, Renault Twingo E-Tech en de goedkopere Chinese stadsauto's die de Europese markt veroveren.

Om die lage prijs te realiseren, bouwt VW de ID. Up op een vereenvoudigde variant van het modulaire MEB-platform (MEB Small). Hierbij drijft een compacte elektromotor – naar verwachting zo'n 95 pk (70 kW) sterk – de voorwielen aan. Op een volle accu moet je er 250 kilometer mee kunnen rijden.

Met een verwachte lengte van zo'n 3,88 meter valt de ID. Up precies tussen de oude benzine-Up (3,60 meter) en de huidige Polo in. VW hoopt met een slimme indeling van de aandrijflijn en batterij dat er toch nog genoeg plek is voor vier volwassenen én een kofferbak van 305 liter, wat ruim 50 liter meer is dan de originele Up.

Komt de ID. Up te laat?

Hoewel de vraag naar goedkope EV's nu al gigantisch is, moet de consument nog even geduld hebben. Volkswagen stuurt eerst de ID. Polo de markt op voor zo’n 25.000 euro. as wanneer de batterijtechnologie en de productiekosten door schaalvergroting verder zijn gedaald, is de businesscase voor een auto van 20.000 euro haalbaar. Het is de vraag of de doelgroep dan niet al in een Twingo of Chinese EV is gestapt.

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