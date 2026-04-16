Kleur verraadt wat Range Rover viert met speciale Sport

Land Rover heeft iets te vieren. Ook al gaat het model Range Rover al ruim 50 jaar mee, het is pas recent dat er sprake is van het hele gamma waaronder de Sport, Velar en Evoque vallen. Dat begon allemaal precies 20 jaar geleden.

Helaas lijkt het er wel op dat Land Rover net een jaar te laat is. Als je de echte oorsprong erbij wil pakken, kom je uit op een paar jaar eerder dan 2006. Terwijl Land Rover inmiddels deel uitmaakte van het hele Premier Auto Group-verhaal met Ford, werd bedacht dat er meer modellen moesten komen dan toen nog enkel de Defender, Range Rover, Discovery en Freelander. Dat zorgde er voor het eerst voor dat de toen gloednieuwe Range Rover (L322) werd voorzien van een kleiner broertje.

Het allereerste bewijs daarvan is de Range Stormer Concept uit 2003. Let op de kleur oranje, ten eerste. Let niet op het feit dat het een coupé is met vleugeldeuren, want dat idee werd al snel te veel van het goede. Toch leidde de Range Stormer in dat er een kleinere Range Rover op komst was en dat werd de eerste Range Rover Sport (L320).

De Range Rover Sport mag dan heten zoals de grote broer, in theorie is 'ie vergelijkbaarder met de Discovery 3. Hij gebruikt namelijk hetzelfde half-monocoque-systeem als die auto. Land Rover bedacht een monocoque in combinatie met een ladderchassis dat de voordelen van beide oplossingen moest combineren. Het is dus niet een volwaardige Range Rover. Sportief was 'ie op zich wel, op één diesel na waren alle motoren een V8, met tot wel 390 pk in de 4.2 V8 met supercharger. Let wederom op oranje: Vesuvius Orange, de 'perskleur', was een directe hommage aan de Range Stormer.

Toch was vooral die marketing belangrijk: het zijn van een iets kleinere en bereikbaardere Range Rover. Dat model scoorde direct, dus was de vraag groot. Het werkte zeker: de Sport werd een belangrijke medespeler in de Land Rover-reeks. Het succes van een Range Rover-familie werd een paar jaar later bevestigd door de komst van de Evoque als kleinste model. Klein, middel en groot, allemaal voorzien.

Tweede generatie

De Evoque luidde eveneens het tijdperk in dat Land Rover van extreem hoekig design naar wat meer rondingen ging. De nieuwste Range Rover (L405) kwam en dat betekende in 2014 ook een nieuwe Sport (L494). Dat is precies wat je verwacht van wat de Range Rover Sport nu al neergezet had. Een iets kleiner model met meer focus op sportiviteit. Toegegeven, het verschil met de grote Range Rover lijkt klein. In veel omstandigheden zijn de twee ook vergelijkbaar, want ondanks zijn status als 'kleine' Range Rover is de Sport nooit een Golf geweest.

De sportiviteit werd voor het eerst echt goed benadrukt in 2015 middels de Range Rover Sport SVR. JLR's Special Vehicle Operations voorzag de Sport van de gloednieuwe 5.0 liter V8 met supercharger, goed voor 550 pk in dit sportief aangeklede model. Waar de grote Range Rover het luxepaard is, was de SVR op basis van de Sport perfect om de strijd aan te gaan met modellen als de Mercedes-AMG GLE 63 en BMW X5 M. En laten we wel wezen, dan is die naam Sport ook nog eens meer dan een geinige naam.

Huidige generatie

Inmiddels is de Range Rover Sport toe aan zijn derde generatie (L461) en is het wederom een moderne invulling van het model onder de 'grote' Range Rover. Hij maakt dus toch deel uit van het behang en dat na 20, eh, 21 jaar. Tsja, zoals gezegd was vorig jaar eigenlijk een beter jaar om het 20-jarige bestaan van de Sport te vieren, want toen was het ook echt 20 jaar geleden.

Twenty Edition

Dat even om te partypoopen voor het feestje überhaupt geïntroduceerd is, want Range Rover presenteert de Sport Twenty Edition. Logischerwijs dus een viering van ongeveer 20 jaar Range Rover Sport. Drie keer raden welke kleur daarvoor wordt gebruikt: Sanguinello Orange, een recente oranje tint van Land Rover die perfect past bij de oranjetinten van de Stormer en Sport L320. Mocht je dat te gedurfd vinden: wit en zwart zijn ook beschikbaar. Saaaai.

Verder is het eigenlijk gewoon een Sport waar alle keuzes al voor je zijn gemaakt. Vrijwel alles op de Range Rover Sport Twenty Edition is zwart gemaakt, maar de velgen zijn dan weer, bijna verrassend genoeg, zilver. Net zoals het oermodel. Op verschillende plekken in het interieur en het exterieur zal je een badge met 'Twenty' of 'Twenty Edition' terugvinden, als manier om deze speciale editie te onderstrepen. Los van die badges is het dus hetzelfde als wat je in theorie zelf kan maken als je in de configurator gaat spelen. De V6 PHEV P550e is een optie, maar de 4.4 liter V8 P540 (de BMW-motor) mag ook.

Het interieur is 'gewoon' zwart, maar vergis je niet: de Range Rover Sport Twenty Edition leent het Ebony Windsor-leder van de Range Rover SV, de huidige versie van de SVR. Een volledig als Twenty uitgevoerde SV is dan weer niet mogelijk, enigszins jammer. Aan de andere kant, er was nog geen SV ten tijde van het oermodel.

Goed, zoals altijd blijft het vooral het idee dat telt wat betreft de Range Rover Sport Twenty Edition. Bestellen kan nu direct voor 149.071 euro als P550e in het wit. Een P540 V8 in het oranje is ietsje duurder: 240.153 euro. De oranje kleur op zichzelf kost trouwens al 9.939 euro, dus als je hybride goed genoeg vindt weet je wat het tezamen kost. Er zijn nog een paar andere opties mogelijk, maar duur wordt het sowieso.