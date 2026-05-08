Kleurenpalet Tesla Model 3 opgefrist, met een 'maar'

Tesla staat niet bekend om een Individual-achtige benadering qua kleuren. Je hebt een palet met een stuk of zes opties, daar blijft het bij. Tesla houdt hun opties expres redelijk basaal om het productieproces te stroomlijnen. Toch zijn er meer kleurenopties dan je wellicht denkt, want het palet wordt tijdig bijgewerkt wanneer er weer wat nieuws bedacht is. Voor de Model 3 is dat moment nu, maar let wel op.

Ja, we zijn weer lekker gemeen geweest met de headerfoto van de Tesla Model 3. De nieuwe kleuren zijn namelijk niet grijs! De eerste is Frost Blue Metallic, een lichtblauwe kleur. Zoals de naam zegt, een soort ijsblauw. Tesla's "Quicksilver" is overwegend zilver maar heeft ook een blauwachtige gloed, maar dit is echt meer blauw.

Performance

Om Frost Blue voor de Tesla Model 3 gelijk even af te maken: er zijn twee nadelen. Ten eerste: het is alleen bedoeld als een manier om de Model 3 Performance op te fleuren. Op elke andere trim van de Model 3 is hij dus niet beschikbaar. Ten tweede: we moeten ervoor in de Amerikaanse configurator duiken. Op de Nederlandse configurator ontbreekt elk spoor van Frost Blue. Wat er niet is kan nog komen, dus houd de configurator wel in de gaten.

Nog meer blauw

De andere kleur die toegevoegd wordt aan de Tesla Model 3 in de VS is Marine Blue. Dat is een donkerblauwe tint en die is nét weer anders dan de reeds bekende donkerblauwe tint. De kleur lijkt iets donkerder te zijn dan Deep Blue die je al kende van de Model 3 en Model Y. Het is dus een kleine afwisseling en niet een wat grotere verandering zoals Frost Blue. Overigens kunnen wij niet helemaal achterhalen of Marine Blue al leverbaar was, wie het weet bedanken wij ten zeerste.

Goed nieuws en slecht nieuws: het slechte nieuws is dat dit dus allemaal niet zo denderend is. Het goede nieuws: Marine Blue is ook beschikbaar voor alle Model 3's behalve de Standard, niet enkel de Performance. Het nog betere goede nieuws: Marine Blue staat ook op de Nederlandse configurator. Wat de claim dat Frost Blue Metallic dan ook verschijnt wellicht iets ondermijnt, maar nogmaals, wij kunnen niet helemaal achterhalen of Marine Blue hier niet stiekem al leverbaar was.

Frost Blue Metallic zou dus een leuke toevoeging zijn, maar Marine Blue op de Tesla Model 3 is al te bestellen. En hey, het is weer eens wat anders dan grijs. Koop dan!