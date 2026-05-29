Knalblauwe Audi RS 4 (B7) op Marktplaats heeft één groot nadeel

Een Audi RS 4 is zonder meer een dikke sedan. Of, recenter bekender als, dikke Avant. Als je een coupé of liftback wilde moest je uitwijken naar een RS 5, maar in ieder geval was er een keuze. Er is één RS 4 van misschien wel de lekkerste generatie, die het net even anders deed. Slechts een smetje, of helpt het de hele beleving om zeep?

Een Audi A4, waar een Audi RS 4 op gebaseerd is, had je anno 2006 in drie carrosserievormen. Coupé als A5 had je nog niet, die kwam pas op basis van de nieuwere A4. Je had dus enkel Avant, sedan en cabriolet. En ja, voor het eerst kwam er ook van die cabriolet een RS 4. Wat trouwens op papier helemaal niet zo'n slecht idee is. Op het gebied van vierzits cabrio's met pit had je zo een mooie Audi-invalshoek. Die motor, de 4.2 liter V8 die je ook kent uit de eerste R8, was fenomenaal. Ook qua sound, die je beter hoort zonder dak.

Audi RS 4 Cabriolet

Dat dak was net zoals de standaard Audi A4 cabrio een stoffen kap die elektrisch op te vouwen is op de Audi RS 4 Cabriolet. De brede bodykit, velgen, remmerij, onderstelmodificaties en dus de motorruimte deelt 'ie dan weer met de RS 4 sedan. En dus ook die 4.2 liter V8 zonder turbo's met 420 pk. Eén van de fijnste motoren uit de jaren '00 qua karakter, dus dat voorin een ruime cabrio moet kunnen scoren, toch?

Het onthoofden van de Audi RS 4 om tot de Cabriolet te komen had twee nadelen die eigenlijk elke cabriolet parten spelen. Ten eerste: geen dak betekent extra versteviging in het onderstel om toch tot de juiste stijfheid te komen. Concreet betekent dat extra gewicht. Een Audi RS 4 sedan was met 1.650 kg al geen lichtgewicht, maar de cabriolet zette 1.845 kg op de weegschaal. Ja, 195 kg meer. Op de sprint naar 100 merkte je er trouwens weinig van, die daalde met slechts 0,1 seconde naar 4,9 seconden. Het andere nadeel is, nou ja, het zijn van een cabrio.

Dat zal altijd een iets minder vanzelfsprekende carrosserievorm zijn dan een sedan of stationwagon. De Audi RS 4 Cabriolet was dus wel een vierzitter, maar ruim zitten achterin is anders. Binnentreden doe je met slechts twee deuren, terwijl zijn broers beide vier- of vijfdeurs waren. Het is dus nogal een nicheproduct. Terwijl er nieuw gesproken werd van 126.000 euro, wat in hedendaags geld net geen 200.000 euro is. Een moeilijke propositie.

Audi RS 4 Cabriolet op Marktplaats

Tijdens wat onderzoek naar prijzen van de Audi RS 4 op Marktplaats stuitten we op deze Cabriolet. De inmiddels net geen 20 jaar oude RS 4 klinkt alsof het de minder gewilde variant van de RS 4 is, maar qua prijs valt dat tegen. De uitvoering is trouwens wel heel fijn. Sprintblauwe lak met die welbekende dubbel-zevenspaakse velgen. Net als veel RS-modellen krijg je aluminium spiegelkappen, maar omdat het een cabriolet is ook de voorruitomlijsting in die kleur. Dat staat best puik.

Binnenin is het dan weer vooral erg Audi RS 4 in de Cabriolet, met het sportstuur en die bijzondere wingback-stoelen. De achterstoelen zijn wat minder fors gebolsterd, maar er staat wel mooi 'RS 4' op. Verder binnenin: drie pedalen en een handmatig te bedienen schakelknots. Ja, de RS 4 was er nooit als automaat, dus je moest het doen met de zesbak van Getrag. Das war einmal.

Kopen

Goed. Uitvoering klopt, motor klopt, staat van de auto met slechts 131.778 kilometer gelopen, klopt ook. Dan resten er nog twee vragen. Ten eerste: vernachelt de Cabriolet het idee van de RS 4 of juist totaal niet? Zo nee, dan moet je nog accepteren dat dit exemplaar wel prijzig is. De Cabriolet was nooit een topverkoper dus ze worden betrekkelijk zeldzaam, helemaal uitgevoerd zoals deze. Volgens de verkoper is dat nog een bedrag van 47.995 euro waard. Dat is fors, boven het gemiddelde van B7 RS 4's. Je moet dit dus wel graag willen. Wil je dat, dan kan je terecht op Marktplaats.