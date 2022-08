Knalrode X5 M Competition voorspelt veel goeds voor de toekomst￼

Deze knalrode BMW X5 M Competition geeft ons hoop.

In de tuningswereld zien we heel erg veel zwart voorbij komen. logisch, in veel gevallen zijn de auto’s van klanten en de klanten houden nu eenmaal van zwart. Simpelweg omdat iedereen dat wel mooi vindt.

Maar echt onderscheidend is het niet. Zowel voor de tuner niet als voor de eigenaar. Bij Brabus hebben ze enorme ‘B’-logo’s die redelijk opvallend zijn. Bij Manhart werken ze met gouden stickers voor een dramatisch en herkenbaar effect.

Maar het lijkt er nu op dat de tuners kleuren hebben ontdekt. Een zwarte BMW X5 zou compleet ondersneeuwen anno 2022, dus hebben ze bij Hamann gekozen voor een knalrode X5 M Competition! De kleur heet Torontorot en staat geweldig op de auto.

Subtiel

Ditmaal is Hamann vrij subtiel te werk gegaan met deze dikke BMW. Vroeger was het een vrij extreme tuner die booskijkers op een E46 monteerde (en een V12 erin lepelde). Tegenwoordig zijn ze meer van de simpele doch effectieve modificaties. Er is een bodykit met andere splitter, sideskirts en achterspoiler. Ook zijn de 2×2 115mm dikke sportuitlaten zichtbaar. Volgens Hamann klinken ze geweldig.

En dan de Stance van deze knalrode X5 M Competition. Het apparaat is voorzien van verlagingsveren. Voor zijn verlagen ze de auto met 40 millimeter, achter met 35 millimeter. Dan staat de auto precies recht. In veel gevallen hebben Duitse auto’s een hangende kont. Standaard valt dat nooit zo op, maar als je de auto gaat verlagen én grotere wielen monteert, dan stoort het enorm.

Wielen knalrode X5 M Competition

In dit geval zijn de wielen eveneens enorm. Het is geen breedset, maar een square setup. Dus net als bij onze 325d uit de Autoblog Garage zijn de wielen en banden rondom even groot! De velgen meten 11×23 (ongelooflijk) en de banden zijn 315/25 ZR23.

Het is niet de eerste keer dus dat een tuner kiest voor een fraai kleurtje. Gisteren liet Dähler de mooiste X4 aller tijden zien in de kleur Malachitgrun. Dit Tornadorot is dan een stukje opvallender. Tip: pak wel de verlaging mee, maar doe de wielen een maatje kleiner en in het zilvergrijs. Waarschijnlijk dat dat nog beter zal staan. Nu maar hopen dat die trend ook een keertje aanslaat!

