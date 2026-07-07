Knappe EV op Marktplaats schrijft bijna 65.000 euro af in twee jaar en 11.000 km

Dat elektrische auto's in de eerste jaren een flinke smak geld afschrijven, is inmiddels geen geheim meer. Maar de manier waarop de afschrijvingshamer toeslaat in het premium-segment, blijft fascinerend én pijnlijk om te zien. Neem nu deze mooie Jaguar I-Pace die we op Marktplaats tegen kamen. Twee jaar oud, nauwelijks ingereden, maar wel meer dan de helft goedkoper dan toen ie nieuw was.

Lekker uitgevoerd

De Jaguar I-Pace kreeg in 2024 een facelift die het exemplaar op Marktplaats ook heeft meegekregen. En dan is dit ook nog eens een fijne versie: de EV400 R-Dynamic HSE. De auto is gespoten in een strakke grijze metallic lak en staat op 22-inch lichtmetalen velgen. Binnenin word je omringd door een alcantara hemelbekleding, lederen kuipstoelen met geheugen, verwarming én ventilatie, een Meridian Premium Sound-systeem en een head-up display. Zelfs de achterbank is verwarmd. Dankzij de adaptieve luchtvering zweef je over het asfalt, terwijl het panoramadak het interieur van bakken licht voorziet.

De afschrijving

Toen deze Jag in 2024 de showroom verliet, mocht de koper rekenen op een catalogusprijs van 112.186 euro. Nu, dik twee jaar later en met een lage tellerstand van slechts 11.087 kilometer, staat de auto te blinken bij een Brabants autobedrijf voor 48.740 euro. Dat betekent een keiharde waardevermindering van 64.686 euro! Als we dat omrekenen naar de gereden kilometers, heeft de vorige eigenaar maar liefst 5,83 euro per kilometer afgeschreven!

Voor de occasionkoper is dit natuurlijk smullen. Voor minder dan de prijs van een nieuwe, kale Volkswagen ID.4 rijd je nu in een 400 pk en 696 Nm sterke, vierwielaangedreven Jaguar met nagenoeg alle luxe die je kunt bedenken. De I-Pace snelt in een sportieve 4,8 seconden naar de 100 en tikt maximaal 200 km/u aan. De actieradius is 445 kilometer.

Nadelen zijn er ook: het snelladen van de I-Pace is met maximaal 100 kW naar de huidige maatstaven van 2026 wat aan de trage kant, en met een leeggewicht van 2.115 kg is het geen lichtgewicht. Een caravan trekken wordt ook lastig verhaal met het trekgewicht van 750 kilo. Maar wie een luxe, loeisnelle grote EV zoekt die de grootste afschrijvingsklap al achter de rug heeft, heeft hier een goede deal aan op Marktplaats.

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