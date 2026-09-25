Renault 8 Gordini Concept neemt ook belangrijkste element van klassieker over

Met de Renault 8 Gordini Concept brengt de Franse autofabrikant een eerbetoon aan een legendarische rallyicoon. Waar de oorspronkelijke 'Gorde' in 1964 bekend stond om zijn achterin geplaatste verbrandingsmotor en achterwielaandrijving, vertaalt Renault dit iconische recept nu naar het elektrische tijdperk. En dat heeft ook nu zo zijn voordelen tijdens het rijden.

Net als de jaren ‘60 Gordini krijgt de moderne conceptauto zijn krachtbron achterin. Er ligt alleen geen viercilinder meer in, maar een elektromotor. De motor drieft zonder tussenkomst van een lange aandrijfas rechtstreeks de achterwielen aan met 270 pk aan vermogen. Om het geweld van de elektrokrachten naar het asfalt te vertalen, zijn de achterwielen een stukje groter (20 inch) dan de voorwielen (19 inch). Ook zien we aan de achterkant extra luchtroosters om de aandrijflijn te koelen.

Het voordeel van de motorachterin

De compacte e-motor bevindt zich direct op de achteras. Doordat een elektromotor aanzienlijk compacter en lichter is dan een traditionele verbrandingsmotor inclusief versnellingsbak en uitlaatsysteem, bevindt de massa van de motor zich dichter bij het hart van de achteras.

Hoewel de batterij en motor voor een achterwaartse gewichtsvertekening zorgen, ligt het totale zwaartepunt veel lager bij het asfalt. Dit vermindert het 'pendule-effect' (het risico dat de achterkant doorslaat in snelle bochten) aanzienlijk. Wanneer de bestuurder op het stroompedaal trapt, verplaatst het gewicht van de auto zich direct naar de achteras. Dit drukt de achterbanden extra stevig tegen het asfalt waardoor er een verbluffende tractie vanuit stilstand ontstaat zonder dat de achterwielen nutteloos spinnen.

Sturen als een oude Renault 8

De originele R8 Gordini vroeg om een oplettende bestuurder. Zodra je halverwege een snelle bocht het gas losliet, kreeg te maken met plotseling overstuur door het gewicht achterin. Renault heeft geprobeerd dit over te hevelen naar de EV-conceptauto. Doordat de voorwielen volledig zijn vrijgesteld van aandrijfkrachten, blijft de besturing zuiver en onverstoord door aandrijfreacties (torque steer).

Dus Renault: verleng het retrofeestje maar na de 4, 5 en Twingo met een productieversie van deze bijzondere 8!

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