Knapte de Mercedes C63 AMG op van de facelift?

Facelifts zijn vaak bedoeld om modellen in zijn geheel te voorzien van een verfrissend nieuw voorkomen, zonder gelijk een hele nieuwe generatie in te luiden. Als het basismodel waarop een bijzondere sportversie is gebaseerd een update krijgt, wordt deze sportversie vaak meegenomen. Bij de Mercedes C63 AMG en diens facelift in 2011 veranderde er toch verrassend veel en sommige mensen zweren er zelfs bij dat je de pre-facelift MOET hebben. We vinden een C63 AMG van na de facelift op Marktplaats om eens te kijken of het echt zo veel uitmaakt.

We hebben het dus over de Mercedes C-Klasse uit 2007, de Baureihe 204 voor intimi. Dat wil zeggen: W204 voor de sedan, C204 voor de coupé en S204 voor de Estate. Het was die generatie dat Mercedes met de M156 V8 op de proppen kwam. Als de opvolger voor de 5.5 liter V8 met supercharger moest dit nieuwe blok voor gelijkwaardige prestaties zorgen door simpelweg het slagvolume. De motor werd daardoor 6.2 liter groot. En ja: die motor paste dus ook in de C.

Mercedes C63 AMG

Waar de overgang van 55 naar 63 AMG in de E-Klasse het vermogen verhoogde van 476 naar 514 pk, werd de motor voor de Mercedes C63 AMG in 2007 goed gemaakt voor 457 pk. Wat dan weer wel een flinke boost was vergeleken met de superchargerloze C55 AMG met 367 pk. De C63 AMG was er wederom enkel als automaat met de AMG Speedshift bak, de 7G-Tronic. Het zorgde voor een sprinttijd naar 100 in 4,6 seconden met uiteraard aandrijving op de achterwielen.

Qua uiterlijk was de Mercedes C63 AMG precies wat je verwachtte. Subtiel is niet het goede woord, maar toch is het met de kennis van nu ietwat behoudend allemaal. Dikkere wielkasten en bumpers vallen wel direct op, evenals vier ovalen eindstukken onder de achterbumper. Uiteraard leent de C63 zijn basis en dus het gros van wat je ziet (dus ook de koplampen en het interieur, bijvoorbeeld) van de normale C-Klasse.

2011

In 2011 vond Mercedes het tijd om de C-Klasse te voorzien van een facelift. Er was inmiddels een volledig nieuwe E-Klasse en dus konden een aantal nieuwigheden ook naar de C komen. Vandaar dat het interieur werd voorzien van vernieuwde multimedia, je kreeg een nieuw stuur en alles moest weer iets frisser voelen. Datzelfde gold voor het exterieur. Net als bijvoorbeeld de toenmalige SL werd gekozen voor koplampen in een bijzondere, bijna L-vormige oriëntatie. Nieuwe bumpers, mild herziene achterlichten en de C is weer zo fris als een hoentje. En ja, dit gold dus ook allemaal voor de C63.

Aan de achterkant ga je de impact van de facelift niet merken. Vooral de voorkant werd anders bij de Mercedes C63 AMG. Die koplampen dus, maar ook een nieuwe grille. De voorbumper hield zijn trapeziumvormige grille onder het kenteken, maar kreeg nieuwe koelgaten onder de koplampen waar ook de mistlampen ontbreken. Dat is het eigenlijk. Het maakt volgens Mercedes de C63 een stuk moderner, maar zoals gezegd zijn er mensen die de pre-facelift prefereren. We moeten bekennen dat ook bij ons de gedachte van een C63 S204 direct gelinkt wordt aan de pre-facelift, maar ondergetekende vindt de facelift best fraai, misschien nog wel fraaier.

Wat de specs betreft maakt het niks uit. Mercedes gaf de C63 AMG na de facelift in principe geen powerboost, dus je hebt nog steeds 457 pk. Wel werd net voor de facelift een AMG Performance Package beschikbaar gesteld, met een vermogen van 487 pk. Die was er dus ook voor de facelift. De enige krachtbeulen van na de facelift waren op basis van de C204: de Edition 507 kreeg 507 pk en de Black Series zelfs 517. Wat betreft de estate merk je dus niks.

Marktplaats

Tijd om dus eens te kijken op Marktplaats. Er zijn maar vier sedans en vier estates te koop van na de facelift, tegenover respectievelijk 29 en 9 pre-facelifts (we rekenen de 6 coupés even niet mee want die was er nog niet voor de facelift, maar als je die wel meerekent zijn het er 14 op een aanbod van 52 auto's). Je merkt dus dat de pre-facelift een stukje populairder is. Dat maakt dat je weinig te kiezen hebt als je specifiek een facelift-estate wil. Je hebt twee zwarte, één zilveren en deze in het wit. We twijfelen tussen Diamond en Arctic White, dus wie het weet mag het zeggen.

Zoals gezegd krijg je een geüpdatet interieur, wat je in deze Mercedes C63 AMG vooral op het dashboard gaat merken. De indeling van de luchtroosters was iets anders, het Comand-systeem kreeg een kleine update en dus een nieuw stuur. Vooral hier scoort de facelift als je het mij vraagt, net even ietsje minder... ouderwets Mercedes zoals het in de jaren '00 was. Leuk detail hier: de two-tone stoelen zijn ook deels wit, al zie je wel terug aan de bolsters dat het misschien een beter idee was om de kleurstelling om te wisselen.

Wellicht extra leuk: er zit een uitlaatsysteem van Armytrix onder. Vergeet niet dat de facelift van de Mercedes C63 AMG ook betekende dat hier het einde gemarkeerd werd voor de M156 in de C-Klasse. Vanaf de opvolger in 2015 ging de 4.0 liter Biturbo V8 het werk doen. Nog steeds acht potten, maar minder dat muscle car-achtige karakter. Met een Armytrix-systeem met klepbediening kan je de motor lekker laten brullen, maar de standaarduitlaat er terug onder mag ook.

Kopen

Concreet: deze Mercedes C63 AMG Estate uit 2011 heeft 121.525 kilometer gelopen. Het betreft een Duitse import die in 2016 naar Nederland verhuisde. Wellicht iemand die na het ervaren van de AMG C63 met de 4.0 dacht 'nee, dit is het niet' en de absolute powerbeul wilde. We zijn benieuwd wat zo'n iemand vindt van de gloednieuwe C63. Enfin, de verkoper op Marktplaats wil nog 36.950 euro vangen voor deze C63. Mocht jij nou de pre-facelift prefereren, dan ben je goedkoper uit. Maar als het nieuwe frontje ook voor jou perfect werkt: koop dan!!