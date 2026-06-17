Knoppen zijn gevaarlijker dan schermen, aldus Mazda

Vraag een autoliefhebber wat hij liever heeft: een fysieke draaiknop voor de temperatuur of een touchscreen waar je eerst zes keer verdwaald raakt in de submenu's voordat er warme lucht uit de roosters komt. De meeste liefhebbers zullen zonder nadenken voor de knop kiezen. Mazda denkt daar precies anders over.

Mazda verklaart de knop de oorlog

De aanleiding van dit onderwerp is de nieuwe CX-5. Die kreeg natuurlijk (net als bijna elke andere nieuwe auto) een gigantisch 15,6-inch scherm en verloor tegelijkertijd een groot deel van zijn fysieke bedieningselementen. Je weet wel, knoppen. Een ontwikkeling die onder automobilisten doorgaans nou niet heel erg populair is. Maar goed, volgens Mazda is het geen bezuinigingsmaatregel en ook geen poging om een Tesla-dashboard te kopiëren. Nee, een scherm is gewoon veiliger. Laat me vooral in de comments weten of jullie het daar mee eens zijn.

CX-5-programmamanager Koichiro Yamaguchi legt aan Drive uit dat een ouderwetse klimaatbediening vaak laag op het dashboard zit. Om de juiste knop te vinden moet je volgens hem naar beneden kijken, waarna je uit een verzameling identieke knopjes de juiste mag kiezen. Zijn conclusie? Dat leidt meer af dan een groot scherm.

Eén scherm om ze allemaal te bedienen

Volgens Mazda zijn de belangrijkste functies permanent zichtbaar onderaan het scherm. Daardoor hoef je dus niet door talloze menu's heen te swipen alsof je Tinder Gold hebt en kun je snel de temperatuur aanpassen of de ventilator een standje hoger zetten. Op papier klinkt dat best logisch. En eerlijk: een modern touchscreen is tegenwoordig een stuk sneller en overzichtelijker dan de eerste systemen waarmee fabrikanten ons een jaar of tien geleden probeerden te overtuigen.

Mazda zegt daarbij ook nog dat de beslissing mede gebaseerd is op klantonderzoek. Blijkbaar zijn er genoeg mensen die liever eerst vijf keer de verkeerde knop op een scherm aantikken dan aan een draaiknop draaien. Dat verklaart misschien ook waarom steeds meer fabrikanten hun dashboards behandelen alsof ze de elektronica-afdeling van de MediaMarkt zijn.

Daar denken veel bestuurders toch anders over

Toch zal niet iedereen deze redenering van Mazda volgen. Het grote voordeel van een fysieke knop is namelijk dat je hem na een paar weken blind kunt vinden. Je voelt waar hij zit, draait eraan en klaar. Ook in straatjes waar toch vaak wel wat gehobbeld wordt kan je makkelijk aan een knop draaien.

Bij een touchscreen werkt dat allemaal net even anders. Daar moet je meestal toch kijken waar je vinger terechtkomt. Zeker als het scherm besluit dat jouw aanraking eigenlijk bedoeld was voor Spotify, stoelverwarming of een compleet ander submenu. Daarnaast ken ik ook nog wel wat verhalen over vastlopende entertainment systemen waardoor je helemaal niets meer kan. Toch sluit Mazda niet uit dat fysieke knoppen in de toekomst terugkeren. Maar alleen als klanten daar nadrukkelijk om vragen. Dus, wanneer gaan jullie daar om vragen?

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