Knotsgekke AMG One staat te koop in Nederland

De Mercedes-AMG One is sowieso een nekkenbreker, maar bijna alle exemplaren die we tot nu toe zagen hadden een saaie kleur. In het gifgroen wordt het pas echt een bizar apparaat!

Deze bijzondere gifkikker wordt online geveild door RM Sotheby’s, maar de auto staat gewoon in een Nederlandse showroom. De hypercar is voor geïnteresseerde kopers te bezichtigen bij Real Art on Wheels in Burgerveen, die sinds kort samenwerkt met RM Sotheby’s.

Reingrün

In totaal zijn er 275 exemplaren van de AMG One gebouwd en dit is de enige in de kleur ‘Reingrün’. Dit is een speciale lakkleur die via het Sonderlackierung-programma is besteld. Dat geintje heeft € 27.500 gekost. Dat is idioot veel geld voor een kleurtje, maar ach, als je tussen de 2 en 3 miljoen aftikt kan dat er ook nog wel bij.

Het USP van de AMG One is natuurlijk de Formule 1-motor. De 1,6 liter V6 hybride aandrijflijn is direct te herleiden naar de F1-auto uit 2016. Jammer genoeg voor Lewis Hamilton was dat net het ene jaar waarin hij géén wereldkampioen werd. Misschien is dat ook de reden dat hij geen AMG One heeft en Nico Rosberg wel.

Onderhoudskosten

Zoals bekend was de AMG One nogal een hoofdpijndossier voor Mercedes. Een Formule 1-aandrijflijn in een straatauto monteren is toch niet zo simpel. De ontwikkeling duurde eindeloos en de motor vergt heel veel onderhoud. Wat dus eigenlijk betekent dat het een onbetrouwbaar ding is. Het onderhoud is ook nog eens peperduur: deze auto heeft in februari een beurtje gehad wat € 37.610 (!) kostte.

Dit zijn misschien wel de hoogste onderhoudskosten per kilometer ooit, want deze AMG One heeft slechts 185 kilometer op de teller. Terwijl de auto toch alweer twee jaar oud is. De eigenaar heeft dus vooral naar de mooie kleur gekeken en verder weinig met de auto gedaan.

Goede investering?

Of deze auto een beetje een goede investering was? Dat zullen we nooit weten, want het betreft een gesloten veiling. Wat we wel weten is de inschatting van RM Sotheby’s: zij rekenen op een opbrengst van € 2.650.000 tot € 3.000.000. De kale vanafprijs was € 2,3 miljoen, maar inclusief opties, belastingen en onderhoud is de eigenaar waarschijnlijk meer dan € 2,65 miljoen kwijt geweest. Het is dus nog maar de vraag of hij wel winst gaat maken.