Škoda verkoopt als een malle en staat ineens tweede in Europa

Je hebt merken waar iedereen het continu over heeft, en merken die gewoon stilletjes op de achtergrond hun werk doen. En heel soms blijken juist die stille types ineens keihard te scoren. Dat is nou precies wat er gebeurt bij Škoda. Want terwijl de usual suspects elkaar de tent uit concurreren, klimt Škoda doodleuk naar de tweede plek van bestverkopende automerken in Europa.

Elektrisch duwt Škoda vooruit

In het eerste kwartaal van 2026 leverde Škoda wereldwijd 271.900 auto’s af, een stijging van 14 procent. In Europa ging het nog een stukje harder, met ruim 222.000 auto’s en een groei van meer dan 17 procent. Zoals blijkt uit cijfers van ACEA en Škoda zelf, was maart zelfs de beste maand ooit voor Škoda in Europa. Lekker bezig!

Een groot deel van dat succes komt van de elektrische modellen. De Škoda Elroq en Škoda Enyaq doen het opvallend goed en staan inmiddels allebei in de top vijf van bestverkochte EV’s in Europa. Sterker nog: in sommige landen voert Škoda gewoon de lijst aan. Dat is even andere koek dan “we doen ook wel een EV’tje erbij”.

Geld verdienen kunnen ze ook

Verkopen is leuk, maar geld verdienen is nog veel leuker. En ook daar zit het hartstikke snor. Škoda draaide een omzet van 7,9 miljard euro en tikte een recordwinst van 660 miljoen euro aan. Het rendement? Een keurige 8,3 procent. Geen gekke cijfers voor een merk dat ooit vooral op prijs moest concurreren.

De Tsjechen hebben hun zaakjes dus strak georganiseerd, met slimme kostenbeheersing en samenwerking binnen de Volkswagen Groep. In hun fabriek in Mladá Boleslav rollen bovendien zowel brandstofauto’s als EV’s van dezelfde lijn, wat handig is als je snel wilt schakelen.

Škoda is volwassen geworden

Ook buiten Europa gaat het rap. In India groeit het merk stevig door en in Noord-Afrika stijgen de verkopen zelfs met dubbele cijfers. Ondertussen wordt de productiecapaciteit opgevoerd en rollen de elektrische modellen in steeds grotere aantallen van de band. Het beeld is duidelijk: Škoda is allang niet meer dat brave, rationele alternatief voor als je een 'goedkope' auto wilt. Het merk is volwassen geworden, speelt serieus mee in de top en profiteert optimaal van de elektrificatiegolf.