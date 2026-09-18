Welbekende Nederlandse YouTuber koopt blubberdikke Lamborghini Urus SE

Het mag inmiddels bekend zijn dat je met YouTube geld als water kan verdienen. Het is niet meer zo dat elke klik garant staat voor geld, maar het kunnen zorgen dat mensen week in week uit naar je filmpjes kijken zorgt voor grote cijfers. YouTuber en ondernemer Koen van Heest kan dat dankzij het kanaal Bankzitters. We behandelden al zijn vriend en collega Robbie die een Audi RS Q8 kocht, maar Koen zoekt het hogerop. Die koos namelijk voor de Lamborghini Urus.

Normaliter snappen we het als je YouTubers wegzet als mensen die ietwat hypegevoelige keuzes maken, want sommige mensen zien overal content in en dan is het fijn om een auto te hebben waardoor mensen op je filmpjes klikken. Toch willen we wel even een lans breken voor de autokeuzes van Koen van de Bankzitters. Zijn vorige auto was namelijk een BMW M3 (G80) uitgevoerd in de Individual-kleur Atlantis Metallic. Dat is een fraaie kleur die de M3 in kwestie echt wel een stukje unieker maakte dan de andere M3's.

Nu heeft Van Heest dus gekozen voor een Lamborghini Urus. Wederom in een bijzondere kleur, Verde Gea Opaco in dit geval. Deze legergroene tint ken je van auto's als de Huracán Sterrato en STO, maar hij is nu ook te kiezen op de Urus. Het is ook nog eens niet zomaar een Urus, maar de Urus SE. Dat betekent dat het de 800 pk sterke PHEV-versie is van de Lambo-SUV. Naar 100 katapulteren lukt dan in 3,4 seconden en de 312 km/u aantikken lukt dan ook. We zien een paar Urus SE's te koop staan bij Lamborghini Rotterdam die allebei boven de 320.000 euro moeten kosten, dus dat geeft een beeld van het bedrag dat Van Heest heeft moeten overmaken voor de SUV.

Van Heest zelf is er lekker kort over, hij post de Urus op Instagram met de beschrijving "ik heb een nieuwe auto letsgoooo". Samen met wat foto's van de auto inclusief zijn hond en een paar met zijn vriendin, Roxy Dekker. Als je tieners hebt zal die naam ook vast een belletje doen rinkelen, want die verovert momenteel de Nederlandse muziekwereld. Binnenkort zijn beide dus te vinden in een legergroene Urus. Tot zo ver Autoblog Boulevard voor vanavond!

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