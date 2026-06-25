Koenigsegg bouwt non-hybrid V8 Regera voor een bekende!

Ken je de Koenigsegg Chimera nog? Ik vergeef het je als je door de one-off-supercarbomen het bos niet meer zit. De Chimera is een unieke supercar met de koets van een Agera RS , motor van een Jesko en handbak van een CC850 . De eigenaar van deze auto is geen onbekende voor autosportliefhebbers: het is FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem.

Blijkbaar bevalt zo’n Zweedse one-off wel, want hij heeft er nog een bij Koenigsegg besteld! Morgen (vrijdag 26 juni) krijgen we weer een unieke Koenigsegg te zien. Op het Aurora Concours in het Zweedse Båstad gaat Koenigsegg de nieuwste toevoeging aan de collectie van Ben Sulayem presenteren. En dat is opnieuw een technisch hoogstandje.

Regera zonder elektromotoren en een handbak!

De basis van het nieuwe project is een Koenigsegg Regera (beeld hieronder ter illustratie), maar die is door de fabriek in Ängelholm onherkenbaar veranderd. De standaard Regera heeft een 5,0-liter twin-turbo V8 gekoppeld aan drie elektromotoren en de unieke Direct Drive-transmissie (zonder traditionele versnellingsbak).

Ben Sulayem had echter andere wensen. Hij wilde géén zwaar hybride-systeem en géén automatische overbrenging. De elektromotoren zijn er dus resoluut uitgesloopt en de V8 is flink getuned. In plaats van de 1.500 pk uit de hybride Regera produceert de Koenigsegg van Ben Sulayem 1.600 pk! V-power to the max!

De aandrijflijn zit vast aan het Engage Shift System (ESS) uit de CC850. Dit is een 'handmatige' variant van de Lightspeed-transmissie. Het systeem heeft drie pedalen en een fysieke pook met een H-patroon. De bestuurder kan dus zelf door de versnellingen heen jagen, terwijl de techniek erachter via computergestuurde koppelingen de boel overbrengt.

Omdat het zo’n zwaar aangepaste Regera is, verwachten we een eigen nieuwe naam voor de auto van de FIA-voorzitter. Morgen krijgen we hem dus te zien en kunnen we dus ook beelden met je delen. De kans is namelijk groot dat de auto na de presentatie direct verdwijnt in de zwaarbeveiligde privégarage van de FIA-baas, om er vervolgens nog maar zelden uit te komen.