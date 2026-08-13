Onthulling Car Week van Koenigsegg is een mooi eerbetoon

Weet je nog, de Koenigsegg CC850? Het was een herinterpretatie voor de auto waarmee het allemaal begon met het Zweedse merk, de CC8. Waar de Jesko laat zien waar het merk heen is gegroeid, laat de CC850 zien dat in het verleden kijken ook werkt. Vandaar dat er nu een nieuw model is in dezelfde geest. Hij heet de Koenigsegg CCGT1 en vertelt het verhaal van een auto die nooit de shine heeft kunnen pakken die hij verdiende.

Koenigsegg is onlosmakelijk verbonden met de snelste auto's ter wereld. Enorme pk-aantallen, de jacht op snelheid in zowel de bochten als rechte stukken en met uiterste precisie die doelen bereiken. Je zou verwachten dat je met dat cv een enorme kans misloopt als je niks doet met de autosport. Want een Koenigsegg F1-team, een Le Mans-deelname of iets anders: het heeft nooit bestaan. Ondanks een poging.

Koenigsegg CCGT

Op basis van de eerste Koenigseggs, de CC8 en CCR, wilde Christian von Koenigsegg zeker wel iets doen met de racerij. Hij had zijn zinnen gezet op de GT1-klasse. Er was zelfs een auto die Koenigsegg naar succes zou brengen: de CCGT. Dan begint een vrij lastig proces, namelijk de auto zo bouwen dat 'ie aan alle eisen voldoet. Minder dan 1.100 kg en een limiet van 600 pk. Cijfers die Koenigsegg makkelijk uit de CCR wist te trekken om zo de CCGT te bouwen. De racer van het merk werd verder gekenmerkt door een grote achtervleugel en een lekker simpele, gestripte insteek.

Hij heeft echter nooit mogen racen, om een reden die veel motorsportaspiraties heeft genekt. Koenigsegg bouwde de CCGT voor de bestaande regels van 2007 en het testen was in volle gang, Koenigsegg vond het zelfs een zeer competitieve auto. En toen werden de nieuwe regels voor 2008 onthuld voor de GT1-klasse. Wat cijfers bijschaven is geen probleem, maar de verandering omvatte het enige cijfer waar Koenigsegg niet een makkelijke oplossing voor had. Auto's mochten alleen gehomologeerd worden voor de GT1-klasse als er sprake is van redelijke verkoopvolumes. Koenigsegg, toen nog verantwoordelijk voor een paar tiental auto's, moest hun droom dus opgeven.

De CCGT bestaat echter wel en het enige prototype heeft vijftien jaar bij één eigenaar gewoond, daarna is hij verkocht tijdens Festival of Speed in 2024. De witte CCGT vertelt een bijzonder verhaal, maar wel eentje met een open einde vanwege het nooit gezien hebben van een circuit.

Koenigsegg CCGT1

Dat ter achtergrond, want de CCGT is de auto die de inspiratie bood voor de creatie die Koenigsegg meeneemt naar Monterey Car Week. Hij heet CCGT1 en net als de CC850 is het een moderne interpretatie van een inmiddels bijna 20 jaar oude auto. Aangezien de CCGT gebaseerd was op de CC8/CCR, is de CCGT1 gebaseerd op de CC850.

Dat merk je snel aan het uiterlijk. Het is echt een CC850 met extra circuitklare onderdelen erop. Extra spoiler- en splitterwerk, extra koelgaten, een grote luchthapper op het dak en natuurlijk die grote achtervleugel. Ook de velgen zijn nieuw, ze lijken op de originele eenvoudige vijfspaaks velgen van weleer, maar zijn moderner en hebben zelfs een 'aerodisc' à la Jesko Absolut achterop. Een groot verschil ten opzichte van zijn origineel: hij is volledig straatlegaal.

Techniek

Koenigsegg zou Koenigsegg niet zijn als er ook voldoende te melden is op technisch vlak. De motor is de minst grote verrassing: de inmiddels welbekende Koenigsegg 5.0 liter V8 met twee turbo's. Standaard goed voor 1.280 pk, maar met E85-benzine haal je 1.600 pk. De aerodynamica zorgt ervoor dat de auto 800 kg neerwaartse druk kan genereren bij 250 km/u. Dat is meer dan een Jesko Attack, maar minder dan de Sadair's Spear, de geoptimaliseerde nieuwe versie van de Jesko.

Die grote spoiler is trouwens beweegbaar en heeft verschillende modi voor verschillende soorten downforce. De vleugel kan tot en met 30 graden bewegen op basis van de rijmodus die je selecteert. In tegenstelling tot de heftige spoilerwerken van de Jesko's en Agera's is die van de CCGT1 lekker simpel. Lekker ouderwets. Oh ja, er zit een derde remlicht over de hele breedte van de spoiler. Tsja.

De transmissie van de Koenigsegg CCGT1 is een bijzondere. Je hebt de keuze. De in theorie bekende keuze is de handgeschakelde automaat zoals je die kent van de CC850. Een shift-by-wire-systeem met koppelingspedaal die elektronisch de versnellingen bedient. De andere optie is een sequentiële versie van de Light Shift Transmission met negen versnellingen. Deze heeft ook een koppelingspedaal, die enkel gebruikt wordt voor het wegrijden. Dit had de originele CCGT ook.

Track Package

Voor het eerst biedt Koenigsegg extra spul aan in een Track Package, die de CCGT1 een ultiem circuitspeeltje maakt. Let op: dan mag je niet meer ermee op de weg rijden. Je krijgt dan namelijk slicks, een koolstofvezel rolkooi, racestoelen, een kriksysteem dat de auto met perslucht opkrikt en de gelegenheid om data naar je laptop te sturen om circuitdata te analyseren.

Een bijzondere hommage aan zijn origineel, maar met de Koenigsegg CCGT1 wil Koenigsegg wel gewoon lekker modern doen. Er worden 70 stuks van gebouwd, maar net als alle andere Koenigseggs is het geen goedkoop grapje met 3,35 miljoen euro op de prijskaart.

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