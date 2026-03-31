Gezinsauto met 2.300 pk sterke hybride-V8 gaat eindelijk in productie!

Het is alweer zes jaar geleden dat Koenigsegg autoliefhebbers over de hele wereld liet watertanden dankzij de Gemera. Voor het eerst had een Koenigsegg plaats voor vier personen. Het Zweedse hypercarmerk gaat echter niet mee in de SUV-hype om stinkend rijk van te worden. Nee, de Gemera is wat je noemt een hypergezinsauto.

Het gezinsgedeelte zit hem dus in de vier stoelen (en de mogelijkheid tot een dakkoffer ) en het hypergedeelte bij de beeldig vorm, maar ook zeker bij de aandrijflijn. Koenigsegg bood eerst een hybride aandrijflijn aan met een krankzinnige driepitter met een systeemvermogen van 1.700 pk. Te weinig Gemera-klanten wilde deze 'TFG' (Tiny Friendly Giant, Kleine Vriendelijke Reus) motor waardoor werd uitgeweken naar de ‘HV8’-motor.











Gemera HV8

De aandrijflijn die wel in de Gemera ligt, is een zogenoemde hot V8. Vandaar de ‘h’. Hierbij zitten de uitlaatpoorten van de turbo’s niet aan de zijkant van de motor, maar tussen de twee cilinderbanken. Hierdoor is de weg die de uitlaatgassen afleggen extreem kort en is er minder turbolag.

De basis voor deze motor is de 5,0-liter achtcilinder uit de Koenigsegg Jesko. Deze motor werd aangepast naar een hot-V8-opstelling voor de Gemera. Alleen al de verbrandingsmotor produceert een machtige 1.500 pk. Voeg daar nog wat elektrokracht uit de ‘Dark Matter’-elektromotor aan toe en je komt op een totaal van 2.300 pk en 2.750 Nm koppel. Waanzin.

Waar blijft de Koenigsegg Gemera?

De informatie hierboven kwamen mondjesmaat naar buiten gedurende de afgelopen zes jaar na zijn prestatie op de autoshow van Genève. Allemaal leuk en aardig, maar intussen is er niet één Gemera-afgeleverd bij een klant. Hier moet binnenkort verandering in komen. Koenigsegg deelt op Facebook een bericht over de productiestart van de Gemera. Eindelijk!

Het Zweedse merk van Christian von Koenigsegg gaat precies 300 exemplaren van de gezinsauto bouwen. Uiteraard zijn de 300 klanten hiervoor al gevonden. De Gemera wordt gebouwd op een productielijn naast de CC850 en later de Sadair Spear. Ook leuk spul. Wanneer je de eerste Gemera in de vrije natuur tegen kunt komen, is nog onbekend.

Via Car and Driver