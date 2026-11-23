We leven in de wondere wereld waarin je met de auto die je voor de deur hebt staan de magische grens van 500 kilometer per uur kan doorbreken. Tenminste, zolang dat een Yangwang U9 Xtreme is, want dat is tot dusver de enige auto die het ook echt kan. Als het aan Koenigsegg ligt komt daar hun Jesko ook bij, maar dan moet het wel eerst een probleem oplossen.

Begin deze maand wist BYD's Yangwang U9 Xtreme voor het eerst een snelheidsrecord boven de 500 km/u vast te leggen. De auto piekte in Abu Dhabi op 503,17 km/u, waardoor de auto twee Guinness World Records opgespeld kreeg. En dat zit Christian von Koenigsegg niet lekker. Zijn paradepaardje en houder van nog veel meer wereldrecords, de Jesko Absolut, kan op papier namelijk lachend veel harder dan de piek die de volledig elektrische Yangwang haalde.

Linglong kon niet helpen

Om dit pijnpunt extra pijnlijk te maken, ligt het niet binnen eigen beheer van Koenigsegg. De autobouwer heeft niet de mogelijkheden om banden te ontwikkelen die de monsterlijke topsnelheden aan zouden kunnen. Het probleem, zo beweert Von Koenigsegg in een recente video, is dat er simpelweg geen stuk rubber te vinden is die ze onder de Jesko Absoluut kunnen monteren die een recordpoging überhaupt mogelijk kan maken.

Dat is natuurlijk ietwat vreemd om te horen, aangezien BYD luttele dagen geleden heeft laten zien dat zij het wel kunnen vinden. En we weten met zekerheid dat de Chinese autobouwer hiervoor niet bij Linglong voor hulp heeft aangeklopt, aangezien jij en ik de banden kunnen kopen waarop het snelheidsrecord is gevestigd. Volgens de gegevens reed de U9 Xtreme op GitiSport e.GTR2 Pro, banden gemaakt door het Indonesische bedrijf Giti.

Of is het wat anders?

Met andere woorden, het lijkt erop dat er zeker wel banden te vinden zijn die extreem hoge snelheden aankunnen, maar dan Koenigsegg nog niet de juiste partner heeft gevonden. Of misschien is het gewoon een teaser van de automaker om ons alvast een beetje op te warmen voor een recordpoging van de Jesko Absolut. Het zou toch een prachtig afscheid zijn van de auto waarvan de laatste deze maand van de band rolde.