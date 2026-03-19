Met een beetje geluk ben jij straks mede-eigenaar van Koeningsegg

Tenzij je miljoenen aan vrij uitgeefbaar vermogen op de bank hebt, heb je je waarschijnlijk nooit de illusie gemaakt dat je ooit een Koenigsegg op de oprijlaan zou kunnen parkeren. Zelfs een tweedehandsje valt toch al snel buiten de budgetten van menig Nederlander. Maar voor de fans van het merk is er mogelijk binnenkort toch een kans om in ieder geval iets van het bedrijf te bezitten. En dan hebben we het niet over een sleutelhanger.

Als we Bloomberg mogen geloven, dan broeit er iets bij de Zweedse supercarbouwer. CEO Christian von Koenigsegg zou namelijk gesprekken voeren met bankiers over beursgang van zijn bedrijf. Hoe ze dit denken te weten? Die bankiers zijn al meerdere malen bij het hoofdkwartier van Koenigsegg in Angelholm, Zweden gezien zijn.

Eerdere pogingen om geld op te halen

De link met een mogelijke beursgang werd al snel gelegd, omdat de Zweden al eerder pogingen hebben gedaan om investeringen los te peuteren. Een daarvan gebeurde in 2024 toen de autobouwer 6 procent van het bedrijf verkocht aan New York’s Chieftain Capital Management ter waarde van ongeveer 50 miljoen euro. Dat zou tegelijk inhouden dat Koenigsegg op dit moment ruim meer dan een miljard waard is.

Of het ook echt van een beursgang gaat komen? Dat is nog allerminst duidelijk. Op papier gaat het meer dan prima met Koenigsegg. De orderboeken staan voor de aankomende tien jaar vol en met een de bedragen die de auto’s moeten kosten, levert dat in ieder geval een goede omzet op. Tegelijk worden er nog steeds mensen aangenomen en wordt de productiecapaciteit langzaam maar zeker uitgebreid.

Snel, sneller, snelst?

Het zou goed kunnen dat deze groei niet snel genoeg gaat in de ogen van meneer Koenigsegg zelf. Hij stapte in 2019 in een samenwerking met een Chinees bedrijf waardoor de productieaantallen met honderden per jaar zouden toenemen. Die deal liep in 2021 stuk, omdat de financiële middelen van de Chinese parter verbonden waren aan Evergrande, een enorm vastgoedbedrijf dat omviel.

Daarnaast bestaat nog de twijfel of een beursgang überhaupt wel een goede keuze is voor Koenigsegg. Het geeft daarmee tot op zekere hoogte de controle over het bedrijf over. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre het met de hand bouwen van een klein aantal unieke auto’s bij de beurs past. Zeker als er geen overduidelijke plannen zijn om de productie op korte termijn explosief te laten groeien.

Toch zou het wel leuk zijn om een aandeel te hebben in Koenigsegg, toch? Kan je toch zeggen dat je mede-eigenaar bent van een van de tofste automakers ter wereld.