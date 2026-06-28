Koenigsegg maakt duidelijk wat hun EV-plannen zijn

Dat Christian von Koenigsegg een autofanaat pur sang is, zo veel is duidelijk. Dankzij auto's als de Gemera lijkt de grote baas van het Zweedse hypercarmerk echter niet uit te sluiten dat elektromotoren een plekje hebben in de line-up. Dan rest enkel nog de vraag: komt er ooit een Koenigsegg EV?

Koenigsegg heeft slechts 20 jaar nodig gehad om van startup naar volbloed megacar-bouwer te gaan. Nu is het merk een broedplaats voor technisch vernuft. Nu er steeds meer wordt gedaan met elektrisch, niet in de laatste plaats vanwege elektrische hypercars van Rimac en YangWang, is het best logisch om ook voor Koenigsegg te kijken naar elektrificatie. Vele van hun megacars hebben al een vorm van hybride aan boord en de meest heftige vorm van hybride komt nu in de Gemera, die een V8 en drie elektromotoren combineert om tot 2.300 pk te komen. In het eerste concept van die auto was de motor zelfs een veel kleinere driecilinder en deden de e-motoren het meeste werk.

Verwacht geen Koenigsegg-EV

Alleen eh, daar blijft het bij. Tegen Motor1 vertelt Christian von Koenigsegg dat er momenteel geen plannen zijn voor een volledig elektrische Koenigsegg. Niet dat we eraan twijfelen, maar Von Koenigsegg verzekert dat het probleem niet is dat het niet mogelijk is. Er zou voldoende in huis zijn om een bijzondere, baanbrekende en vooral extreem snelle EV te bouwen. De reden dat het niet gebeurt zit vooral in de timing op het moment en dat de business case lastig is. De gedoodverfde Koenigsegg-koper zou niet zo snel voor een EV kiezen als voor een Jesko of Gemera.

Dat is overigens geen vastzitten in het verleden namens CvK. Sterker nog: met hoe de wereld ontwikkelde een decennium geleden, had hij verwacht dat er in 2026 al lang een elektrische Koenigsegg zou zijn. Toch is snelheid en je richten op prestaties niet het enige wat Koenigsegg wil nastreven. Volgens CvK is een Koenigsegg het totaalplaatje van alles wat je prikkelt als petrolhead zijnde. Niet alleen de snelheid maar het gevoel van motorgeluid, vibratie en karakter. Volgens hem kan een EV een bloedsnelle auto zijn, maar een connectie ermee krijgen alsof het een levend organisme is, dat kan alleen met een verbrandingsmotor.

Balanceren

Bovendien denkt Von Koenigsegg dat zij als bedrijf zijnde meer een use case hebben voor de verbrandingsmotor dan vele andere merken. Dat wil zeggen, voor 'normale' alledaagse auto's kan EV een perfecte oplossing zijn, want dan maken dingen als emotie en verbinding met de auto minder uit. Bovendien is het maar de vraag hoe uitstotend Koenigseggs zijn in het totale plaatje. "Het produceren van een grote accu moet uitgebalanceerd worden met uitstootvrij gereden kilometers. Koenigseggs rijden echter zo weinig, dat quitte spelen in die berekening vrijwel onmogelijk is." Aldus CvK.

Nu niet betekent overigens niet nooit niet, zo benadrukt Von Koenigsegg. Het merk was al eens begonnen aan een EV-platform, maar veel van die know-how heeft vooral voor de Gemera zijn werk gedaan. Als de markt er ooit naar vraagt en als accupakketten compacter, lichter en minder afhankelijk worden van 'zeldzame materialen', is een elektrische Koenigsegg best het overwegen waard.

E85

De duit in het zakje van de milieukwestie van Koenigsegg is trouwens dat de meeste modellen van het merk genieten van E85, een brandstof die hier nog niet gemeengoed is. Waar onze Euro 95 E10 bestaat voor maximaal 10 procent uit bio-ethanol, is dat bij E85 dus 85 procent. De rest is 'normale' benzine, maar wel met een hoger octaangetal. Het is deze E85-brandstof die een Koenigsegg vaak van 1.250 pk naar de volle 1.600 pk tilt, terwijl de uitstoot dus meevalt voor dat soort getallen. Von Koenigsegg zegt dat als die vijftien procent 'normale' benzine vervangen kan worden door een potente e-fuel, een Koenigsegg enorm milieuvriendelijk kan zijn. Dan is een EV ook niet meer nodig, tenminste, minder.