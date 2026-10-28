Koenigsegg roept alle peperdure CC850's in Amerika terug

Je koopt een hypercar natuurlijk om verschillende redenen, maar de voornaamste zijn hard gaan en indruk maken. Maar wat nou niet bepaald indruk maakt is als jij uitstapt, de auto er zelf vandoor gaat. Tenminste, het maakt wel indruk, maar waarschijnlijk niet op de manier die je in gedachten had. De auto heeft namelijk een probleem met de elektronische handrem en dus worden alle Amerikaanse CC850's teruggeroepen. Alle zeven.

Meestal als je terugroepactie hoort, denk je al gauw aan duizenden auto's die allemaal terug moeten. Nou dat is bij een exclusief merk als Koenigsegg gelukkig allemaal wat overzichtelijker. In de VS worden alle zeven exemplaren van de CC850 van modeljaar 2025 en 26 even teruggefloten omdat er iets niet helemaal lekker gaat.

Het probleem ligt bij de elektronische handrem, die onder bepaalde omstandigheden niet goed genoeg aangrijpt wanneer de versnellingsbak in achteruit staat en de motor nog loopt. En dat klinkt misschien als een klein dingetje, maar je kan je vast voorstellen dat je er niet bepaald vrolijk van wordt als jouw hypercar van een paar miljoen de berg af rolt.

De situatie werd volgens terugroepdocumenten duidelijk omdat er een CC850 onverwacht wegrolde nadat de handrem was geactiveerd.

Even updaten

De fabrikant heeft even goed naar het probleem gekeken en komt met een oplossing: gewoon een software-update die gratis draadloos naar de auto wordt gestuurd. Helpt het niet? Dan zal je toch even langs de plaatselijke Koenigsegg dealer moeten rijden.

Het is dus niet zo dat de handrem uit elkaar valt ofzo, maar het probleem zit hem in de software die het rem aanstuurt. Ook weer zoiets dat vroeger gewoon altijd werkte... Maar goed, het is wel echt een serieus probleem. Als de auto wegrolt en iemand raakt kan dat natuurlijk enorme gevolgen hebben.

Gelukkig valt het voor Koenigsegg allemaal wel mee. Zeven auto's en een software-update is nog wel te doen lijkt me. Het is in ieder geval beter dan twee miljoen auto's terug moeten roepen.

Foto: @justawheelchairguy

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