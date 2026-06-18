LEGO-Koenigsegg gaat al jouw vrije tijd opvreten

Tien jaar geleden bracht LEGO een enorme replica uit van de Porsche 911 GT3 RS. Deze auto uit de Technic-serie had niet alleen zijn formaat als pronkstuk, ook de technische details waren gaaf. Het leidde tot nog vier nieuwe Technic-modellen in de komende jaren. Deel zes is nu onthuld en de auto die binnenkort jouw kast kan opfleuren is de Koenigsegg Sadair's Spear, de gelimiteerde evolutie van de Jesko. Ter promotie is er ook een enorme versie.

Om die gelijk even uit de weg te krijgen: LEGO bouwt vaker modellen op ware grootte, tegenwoordig zelfs uitgerust met elektrische motoren om te kunnen rijden. De Sadair's Spear is daar geen uitzondering op: de zwarte LEGO-Koenigsegg heeft al de heuvelklim van Goodwood mogen beklimmen. En ja: er zijn dus echt 327.000 LEGO-stukjes gebruikt om deze auto te bouwen, met 9.400 manuren benodigd voor het ontwerp en bouwen van deze gigantische 'Egg.

Koenigsegg Sadair's Spear van LEGO

Goed, voordat jij 391 kalenderdagen van voor naar achter gebruikt om een levensechte Koenigsegg te bouwen van LEGO: die versie blijft van de Deense bouwstenengigant zelf. Jij kan binnenkort de versie in schaal 1 op 8 kopen. Deze bestaat alsnog uit 4.104 stukjes, wat de technische uitdaging nog steeds een flinke maakt. Als het je lukt om de enorme LEGO-auto in elkaar te zetten, wordt je getrakteerd op een paar bijzondere features.

Zoals alle voorgangers krijg je een volledige transmissie die de V8 in beweging brengt. De transmissie in de Koenigsegg Sadair's Spear heeft nu negen versnellingen en voor het eerst een systeem om te tonen in welke versnelling je hem hebt gezet. De voorvering is ook een innovatie van LEGO, die is gebaseerd op de 'Triplex'-vering van de echte Jesko.

De echte highlight is echter de Ghost Mode. Net als de echte Jesko en Koenigsegg Sadair's Spear kan je met één druk op de knop de voorklep, motorruimte en de deuren openen, die laatste uiteraard de 'Dihedral'-deuren waar Koenigsegg bekend om staat. De carrosserie is net als de echte Sadair's Spear zwart met gouden details. Uiteraard krijg je ook net als elke andere Jesko die enorme spoiler als karakterpunt. De vliegtuigturbine-velgen van de echte Koenigsegg zijn op maat gemaakt voor deze set.

Je moet voor de Koenigsegg Sadair's Spear van LEGO een ruimte vrijmaken op je plank van 59 centimeter lang en 28 centimeter breed. Het gat in je portemonnee is ook niet mis: de set wordt komende juli beschikbaar voor 449,99 euro. Bestellen en alle details bekijken kan op de website van LEGO.