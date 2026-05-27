Ferrari incasseert harde klappen op de beurs

De lancering van de Ferrari Luce is vooralsnog vanuit financieel oogpunt geen succes.

Er rolt nog geen Luce van de band, of het controversiële model doet nu al financieel pijn in Maranello. Voor de tweede keer is de elektrische auto van het merk goed voor een beursdaling. Vooralsnog is het duidelijk dat ook aandeelhouders niet blij zijn met deze nieuwe koers van Ferrari.

Weinig vertrouwen

Toen Ferrari in oktober 2025 de komst van de elektrische auto aankondigde, was de markt niet mals. Nog zonder ook maar een glimp van de EV te hebben gezien daalde het aandeel van Ferrari met circa 20 procent in Milaan.

Dat was toen. Het aandeel wist echter niet te herstellen. Sindsdien is Ferrari dalende, met opnieuw een flinke klap op de markt gisteren. In Milaan daalde het aandeel met meer dan 8 procent. De listing van Ferrari in New York hield de schade beperkt tot een procent of 5.

Toch is dit het tegenovergestelde waar de Italianen op hoopten. Met een baanbrekend nieuw product reageren aandeelhouders doorgaans enthousiast, met mooie koersstijgingen tot gevolg. Maar de markt is helemaal niet blij met dit nieuwe product en de vraag is dan ook hoe succesvol de Luce gaat zijn.

Natuurlijk kan Ferrari het trucje uit de kast trekken door klanten eerst een Luce te laten kopen voordat ze toegang krijgen tot meer premium modellen van het merk. Maar dat is geen organische manier van verkopen. Je wil uiteindelijk dat het product goed genoeg is dat mensen zelf warmlopen voor dit model.

Dat laatste betwijfelen aandeelhouders en ze hebben er duidelijk geen vertrouwen in. Het aandeel van Ferrari in Milaan beleefde een all time high in maart 2025, met een waarde van 482 euro per stuk. Sinds die top is het aandeel meer dan 40% gedaald en kun je nu zo’n zelfde stukje Ferrari kopen voor 284 euro per stuk.