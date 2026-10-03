Kogel is door de kerk: F1 bevestigt locatie van laatste twee races

Net voordat Max Verstappen zich van zijn eerste pole position van het seizoen wist te verzekeren, kwam de Formule 1 ook over de brug met een heel andere verzekering. CEO Stefano Domenicali van de koningsklasse bevestigde namelijk, met volle zekerheid, de locatie van de laatste twee races van het seizoen.

Dat het ietwat onrustig is in het Midden-Oosten, bevestigt dit raceweekend. De Grand Prix van Bahrein wordt namelijk helemaal niet in Bahrein verreden, maar vindt plaats in Maleisië. Grappig genoeg is het ook de locatie waar de topman van de sport werd gevraagd naar de locatie van de laatste twee races. Zouden deze nog wel plaatsvinden in Qatar en Abu Dhabi?

We gaan gewoon naar het Midden-Oosten

"ja, zoals we al hebben gezegd, staat de kalender vast: de laatste twee Grands Prix worden in Qatar en Abu Dhabi verreden", zei Domenicali. "Dit is de koers die we hebben ingeslagen op basis van de informatie en de garanties die we hebben gekregen, en die we natuurlijk absoluut nodig hebben. Het is de strategie die we tot het einde van het jaar zullen volgen."

Hoewel Domenicali niet duidelijker kan zijn, staat de toekomst minder vast dan hij doet lijken. De Formule 1 en de FIA blijven de situatie in de regio monitoren en kunnen daarom nog altijd ingrijpen als het militaire gedoe escaleert. Daarnaast kan het ook kijken naar de logistieke problemen die bij het racen in het Midden-Oosten komen kijken. Vliegverkeer is door het afsluiten van meerdere luchtruimen enorm beperkt, en ook vrachtvervoer gaat aanzienlijk minder soepel de afgelopen tijd dan voordat het militaire conflict startte.

Of wordt het toch Italië?

Het kan dus nog steeds gebeuren dat de Formule 1 besluit om op het laatste moment naar het Italiaanse Imola uitwijkt. Het circuit aldaar heeft zich opgeworpen als vervangende optie voor de seizoensafsluiter. Mocht de F1 besluiten om op Imola te gaan racen, vervallen de races op het Lusail International Circuit en het Yas Marina Circuit. In dat geval zijn de Italianen in ieder geval klaar voor actie, ze zijn op het circuit immers al rustig begonnen met de opbouw van de benodigde infrastructuur.

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