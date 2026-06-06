Dit zegt VVD-verkeersminister over de terugkeer van 130 km/u

Een minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft verkeersveiligheid natuurlijk hoog in het vaandel staan, maar een VVD’er wil ook wel gewoon 130 km/u terug, toch? Hoe staat minister Karremans hierin? Wouter vroeg het hem.

130 km/u op de snelwegen is inmiddels niet meer zo’n hot item. Flitsmeister aan en gaan. Toch zijn we benieuwd of legaal 130 km/u rijden nog een keer terugkomt. Oké, er zijn een paar trajecten waar je weer overdag 130 km/u mag, maar dat is heel beperkt.

Minister Karremans was te gast in de Nationale Autoshow met Meindert en Wouter en het duurde niet lang voor 130 km/u ter sprake kwam. Nog geen 2 minuten om precies te zijn. Heeft Karremans de ambitie om de snelheidslimiet weer op te krikken? Ja dat heeft hij. Tot op zekere hoogte. “Elke VVD’er wil altijd een beetje doorrijden,” zegt de minister, “als het kan en veilig kan.”

Stikstof

Het probleem is alleen dat het momenteel niet kan. “Nu is er geen stikstofruimte voor,” aldus de minister. “We hangen voor de infrastructuur en voor het een beetje kunnen doorrijden in dit land (…) en voor de luchtvaart heel erg af van dat stikstofpakket.” Daar ook een VVD-minister het niet voor elkaar krijgen om op korte termijn 130 km/u weer terug te brengen.

Dit is natuurlijk geen nieuws, maar er is gelukkig nog wel de wil binnen de overheid om 130 km/u op termijn te laten terugkeren. Het had ook zomaar kunnen zijn dat een minister zegt: ‘we laten het lekker zo, dat is beter voor het milieu en de verkeersveiligheid.’

Of 130 km/u daadwerkelijk gaat keren en wanneer, valt nog te bezien. Het heeft natuurlijk geen prioriteit, ook al zegt Karremans dat bereikbaarheid een economische prioriteit is en dat snel op je bestemming komen daarbij hoort.

Luister het hele gesprek terug op BNR!

Foto: @Dylan, via Autoblog Spots

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