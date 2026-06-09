Komt deze C-segment hot hatch tóch onze kant op?

Er zijn inmiddels een hele reeks elektrische hot hatches. Denk aan de Alpine A290, de e-208 GTi, de Ypsilon HF, de Mini JCW en binnenkort de Polo GTI. Dat zijn allemaal B-segmenters. Hoe zit het met het C-segment?

Ook in dat segment kunnen we elektrische hot hatches verwachten. Naar verluidt zitten er een e-308 GTI en een Astra Electric OPC in de pijplijn. Maar naast deze bekende namen heeft Stellantis straks mogelijk nog een hete C-segmenter in de aanbieding: de Leapmotor B05 Ultra.

Voor alle duidelijkheid: dit is een Chinees product op een Leapmotor-platform. Geen zustermodel van de e-308 dus. Maar de Leapmotors worden wel door Stellantis aan de man gebracht in de Europa, aangezien ze een joint-venture vormen.

Toch niet alleen voor China?

De huis-tuin-en-keuken Leapmotor B05 is al gelanceerd in Europa. In april onthulde het merk op de Autoshow van Beijing ook de B05 Ultra, maar die was volgens Leapmotor uitsluitend bestemd voor de Chinese markt. Nu zegt de baas van Leapmotor Europa tegenover Top Gear dat ze serieus overwegen om de auto tóch naar Europa te halen.

Waar hebben we het over? De Leapmotor B05 Ultra beschikt over 241 pk en 255 Nm aan koppel. Dat klinkt niet meer zo indrukwekkend aangezien de Volvo EX30 van je buurman tegenwoordig ook al 428 pk heeft. Maar het hoeft niet altijd om veel vermogen te gaan. Dit levert alleen maar zware en vaak ook saaie auto’s op. De Ultra sprint overigens in 5,9 seconden van 0 naar 100, precies net zo snel als – jawel – een Golf GTI.

Achterwielaandrijving

De B05 Ultra heeft geen vierwielaandrijving (vandaar het relatief bescheiden vermogen), maar alleen één elektromotor op de achteras. Een traditionele hot hatch heeft voorwielaandrijving, maar achterwielaandrijving hebben we ook niks op tegen. In combinatie met een puik onderstel kán dit een harstikke toffe auto opleveren. Daar heb je geen 500 pk voor nodig. In hoeverre de auto ook echt sportief en leuk is, moeten we nog even afwachten.

Als de auto inderdaad onze kant op komt, kunnen we rekenen op een relatief schappelijk prijskaartje. De gewone Leapmotor B05 heeft een zeer scherpe vanafprijs van € 25.995. De B05 Ultra hoeft dus niet meteen heel duur te worden. Aangezien een Golf GTI tegenwoordig bijna 70 mille kost, zal dit elektrische alternatief sowieso een stuk goedkoper zijn. En aan het uiterlijk ligt het ook niet. Dus roept u maar: moet Stellantis dit ding naar Europa halen?