Dit weten we nu over de Tesla Model 3 Plaid

De Tesla Model 3 kennen we inmiddels wel. Maar komt er ook nog een topmodel met de magische naam Plaid?

Het Amerikaanse automerk maakte er serieus werk van om met de Model S Plaid iets baanbrekends neer te zetten. Eigenlijk alles wat de Ferrari Luce niet is. Er waren tests op de Nürburgring en op indrukwekkende wijze leverde de elektrische auto meer dan 1.000 pk en zelfs een topsnelheid van 320 km/u.

Maar dat was de Model S. Van de Model 3 hebben we nooit een Plaid gezien. Tenminste, tot nu toe. Tijdens een recente podcast dropte Lars Moravy, VP Vehicle Engineering bij Tesla, wel een interessante hint. Op de vraag of een tri-motor Model 3 mogelijk is, was hij opvallend eerlijk. Hij gaf aan er nog altijd aan te denken.

De techniek ligt grotendeels al op de plank. Tesla hoeft dankzij de Model S Plaid niet deze aandrijflijn vanaf de grond te ontwikkelen. Een gevalletje doorontwikkelen en implementeren in de Model 3. Toch? Toch?

Zo makkelijk is het niet

Er is een reden dat de Tesla Model 3 Plaid er (nog) niet is. Het technische spelletje is niet eens de belangrijkste factor. Volgens Moravy wordt elk project intern bekeken op “work versus reward”. Met andere woorden: hoeveel moeite kost het en wat levert het op? En juist daar wringt het bij een Model 3 Plaid.

Tesla steekt zijn tijd en geld liever in grotere, toekomstgerichte projecten. Denk aan het Robotaxi-netwerk, de ontwikkeling van de humanoïde robot Optimus en dan is er ook nog die Tesla Roadster . De Tesla Model 3 Plaid zou een niche auto worden voor een klein publiek. Een publiek dat Tesla op dit moment niet wil bedienen.

Hoe graag ingenieurs ook willen spelen met een tri-motor Model 3, uiteindelijk bepaalt de businesscase. De huidige Model 3 Performance is al snel genoeg voor 99% van de kopers, waardoor een Plaid niet interessant genoeg is.

Komt ‘ie er ooit?

Tesla heeft op dit moment z’n handen vol aan allerlei projecten. Maar als er tijd, ruimte en geld beschikbaar is kunnen ze zomaar nog een vlaggenschip van de Model 3 uitbrengen.

Stiekem zou het wel tof zijn. Een Model 3 met 1.000 pk. In dit segment bestaat een dergelijke elektrische auto nog niet voor de massa, dus wat dat betreft is het pionieren. Het zou ook het ultieme afscheid van dit model kunnen zijn. Kortom, zeg nooit nooit.