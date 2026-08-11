Komt er eindelijk een einde aan de stijgende EV-prijzen?

Een paar maanden geleden leek het alsof tweedehands elektrische auto's zo'n beetje immuun waren voor afschrijving. Terwijl benzine-occasions rustig goedkoper werden, gingen gebruikte EV's juist vrolijk de andere kant op. Niet bepaald wat je verwacht van een tweedehands auto. Maar er lijkt eindelijk iets te veranderen.

Even op de rem

Volgens cijfers van AutoScout24 is de gemiddelde vraagprijs van een tweedehands stekkertrekker in juli met 0,41 procent gedaald. Daarmee komt de gemiddelde elektrische occasion uit op 37.293 euro. Dat klinkt misschien als een klein stapje, maar het is wel de eerste prijsdaling sinds maart. In de maanden daarvoor ging het juist hard de andere kant op. Toen kostte een gemiddelde gebruikte EV nog 32.097 euro. In een paar maanden tijd kwam daar dus ruim 5.000 euro bovenop.

Ook de rest van de occasionmarkt deed een stapje terug. De gemiddelde gebruikte auto kost nu 23.948 euro, een daling van 0,44 procent ten opzichte van juni. Daarnaast werden er minder occasions verkocht dan vorig jaar. Zowel autobedrijven als particulieren zagen de verkopen teruglopen.

Nederland blijft nieuwsgierig naar elektrisch

Ondanks de hogere prijzen lijkt de interesse in gebruikte EV's niet bepaald minder te worden. In juli was 12 procent van alle zoekopdrachten op Gaspedaal.nl gericht op een elektrische occasion. Dat is vrijwel gelijk aan een maand eerder.

Wat vooral opvallend is zijn de regionale verschillen. In Flevoland is de EV verreweg het populairst: daar heeft 16,1 procent van alle zoekopdrachten betrekking op een elektrische occasion. Limburg blijft juist het meest vasthouden aan andere aandrijflijnen en komt niet verder dan 9,5 procent. Utrecht zoekt bovengemiddeld vaak naar hybrides, Zeeland houdt vast aan benzine en Groningen blijft opvallend trouw aan diesel.

Nog geen uitverkoop

Is dit dan het moment om direct de occasionwebsites af te struinen? Dat is misschien wel wat overhaast. Volgens AutoScout24 is één maand simpelweg te weinig om van een echte trend te spreken. Maar de markt lijkt in ieder geval wel wat tot rust te komen. De prijzen stijgen niet meer door, de interesse blijft overeind en het aantal verkopen loopt juist iets terug.

Dat betekent niet dat gebruikte EV's ineens super goedkoop worden ofzo. Maar na maanden waarin de prijzen alleen maar één kant op leken te gaan, is een beetje rust misschien precies wat de markt nodig had. Dat zullen vooral mensen die al maanden op F5 drukken op Gaspedaal.nl vast kunnen waarderen.

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