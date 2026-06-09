Koop de aangepaste F40 van een ex F1-baas

Een Ferrari F40 is voor de meeste liefhebbers al heilig genoeg om er niet aan te komen. Je parkeert hem in een verwarmde garage, zet er af en toe een stofdoek overheen en vertelt op verjaardagen dat je een F40 hebt. Jean Sage dacht daar begin jaren negentig duidelijk anders over. De voormalige Renault F1-teambaas keek naar zijn Ferrari en besloot dat dat allemaal nog wel een tandje extremer kon.

De man achter de auto

Jean Sage was niet zomaar een Ferrari-klant. De Fransman speelde een belangrijke rol in de Formule 1-programma's van Renault en Ferrari en stond bovendien aan het hoofd van Ferrari's Amerikaanse F40 IMSA-raceteam. Juist daardoor had hij toegang tot de mensen die de ultieme F40's bouwden. Zijn F40 werd in 1990 geleverd via Ferrari-importeur Charles Pozzi. Het ging bovendien om een geliefde "non-cat, non-adjust"-uitvoering. Voor kenners zijn dat een beetje dezelfde magische woorden als "handbak" en "atmosferische V8". Na enkele jaren besloot Sage dat de standaard F40 hem niet meer genoeg prikkelde. In 1994 stuurde hij de auto op vakantie naar Michelotto, het Italiaanse bedrijf dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de legendarische F40 LM-raceauto's voor Le Mans.











Een F40 met LM-DNA

Michelotto pakte de auto grondig aan zonder hem zijn kenteken te laten verliezen. De bekende 2,9-liter twin-turbo V8 kreeg aangepaste IHI-turbo's en een lichtere uitlaat. Het resultaat was een vermogen van 527 pk, bijna 50 pk meer dan standaard. Nog indrukwekkender was het koppel. Dat steeg naar een absurde 849 Nm. Dat is ruim 270 Nm meer dan Ferrari oorspronkelijk uit de F40 wist te halen. In de jaren negentig moet dat ongeveer hebben gevoeld alsof de aarde achteruit draaide.

Geen garagequeen

Waar veel F40's tegenwoordig vooral dienstdoen als belegging, werd deze auto daadwerkelijk gebruikt waarvoor Enzo Ferrari hem bedoeld had. Sage reed er niet alleen mee op de openbare weg, maar zette hem ook in tijdens diverse evenementen en races. Zo verscheen de auto onder meer bij de Ferrari Challenge-finale van 1994 en nam hij deel aan kwalificatiesessies voor het BPR Global Endurance GT Championship. Daar moest hij het opnemen tegen onder meer meerdere McLaren F1 GTR's. Niet slecht voor een auto die in essentie nog gewoon een kenteken had.

Inmiddels heeft deze F40 slechts 22.699 kilometer op de teller. En wat nog veel belangrijker is voor verzamelaars: zowel het originele motorblok als de versnellingsbak zijn nog aanwezig. Ook veel van de unieke Michelotto-aanpassingen zijn bewaard gebleven, inclusief de speciale stoelen, het aangepaste remsysteem en de iconische OZ Racing-velgen.

Volgende maand gaat de bijzondere Ferrari onder de hamer bij RM Sotheby's in Groot-Brittannië. Het veilinghuis verwacht een opbrengst tussen de 3,2 en 3,8 miljoen euro. Dat zijn aardig wat muntjes, maar voor wat mogelijk de meest bijzondere straatlegale Michelotto-F40 ter wereld is, zal er ongetwijfeld iemand zijn die het met liefde overmaakt. En als je dan toch vier miljoen uitgeeft aan een F40, kun je net zo goed eentje kopen waarvan zelfs andere F40-eigenaren een beetje jaloers worden toch?

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