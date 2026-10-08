Koop de afgepakte auto’s van frauderende Belgische broers

Bij in beslag genomen auto’s is het vaak een raadsel wat precies het verhaal erachter is. Bij de auto’s die nu geveild worden door de Belgische overheid is het niet zo moeilijk: bij alle wagens staat de naam van de vorige eigenaar achterop.

We zien namelijk in rode letters de naam ‘Marchand’ op de auto’s staan. Het kan niet anders of dit zijn de auto’s van de gebroeders Marchand uit Oostende. Deze drie broers werden in 2019 opgepakt voor fraude. Zij hebben sinds de jaren ’70 een eigen zakenimperium opgebouwd, maar zouden intussen ook zo’n 100 miljoen euro hebben witgewassen voor criminelen.

In beslag genomen in 2019

Toen de ‘keizers van Oostende’ in 2019 werden opgepakt, werden er ook meteen zes auto’s in beslag genomen. We zijn inmiddels zeven jaar verder, maar nu heeft de Belgische overheid toch maar eens besloten om de wagens te veilen. Dat verklaart dus waarom er een laagje stof op zit. En bij een van de auto's heeft ook de luchtvering het al deels begeven.

Bescheiden waren de gebroeders Marchand zeker niet, want ze zetten op de kofferklep van alle auto’s hun naam. Je zou denken: neem dan gewoon een gepersonaliseerd kenteken, maar de auto’s stonden allemaal op Luxemburgse platen. En daar doen ze niet aan gepersonaliseerde kentekens. Verder zien we op C-stijlen van de auto’s ook nog Chinese karakters die volgens Google Translate ‘draak’ betekenen. Wat daar het verhaal achter is? Geen idee.

De auto’s

De auto’s in kwestie zijn twee Maserati’s (een Ghibli en een 3200 GT), twee Bentleys (een Continental GT en een Flying Spur), een Mercedes S320 en een Land Rover Discovery. De Marchand-broers hebben de auto’s goed gebruikt, want de Flying Spur en de Benz hebben allebei zo’n 155.000 kilometer op de teller. Met de Continental GT is zelfs 189.242 kilometer gereden. Het echte werkpaard is overigens de Land Rover: die heeft 343.948 kilometer op de klok.

Deze auto’s kunnen nu dus van jou zijn. Gezien de staat en de historie zullen ze niet de hoofdprijs kosten. We zouden bijna zeggen: het is oude meuk. Alleen de Ghibli is nog vrij recent en die auto heeft ook nog maar 31.152 kilometer gelopen. Maar ook deze auto zal niet veel waard zijn. Helaas kun je als particulier niet mee bieden, de veiling op de Finshop is alleen voor handelaars.

Mocht er trouwens nog iemand interesse hebben in de gifgroene Taycan op de achtergrond: die is niet van de gebroeders M., maar ook die auto wordt geveild door de Belgische overheid.

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