Koop de AliExpress-versie van de ultieme Porsche 996 op Marktplaats!

Herinner je je de Porsche 911 Classic Club Coupe nog? Het is een eenmalige, fabrieksaf gerestaureerd meesterwerk op basis van een 996 Carrera dat gebouwd is door Porsche Classic en de Porsche Club of America. Het origineel had een strakke ducktail, Fuchs-velgen, Sport Classic-grijs spuitwerk met blauwe accenten én een dikke GT3-motor. Het is een 911 die de grootste Porsche-verzamelaars graag in de collectie hebben staan. Drie jaar geleden vond de CCC nog een nieuwe eigenaar voor 1,1 miljoen euro .

Mocht je nou niet over het budget van een oliemagnaat beschikken, dan bieden we hier een uitkomst. Op Marktplaats staat namelijk een Porsche 996 Carrera 2 uit 2001 te koop die is omgebouwd tot een Classic Club Coupé-replica. De verkoper meldt in de advertentie heel eerlijk dat het om een creatie "met een knipoog" gaat. En laten we wel wezen: die knipoog heb je wel nodig als je de bodykit van dichtbij bekijkt.

Nep 911 Classic Club Coupé

Waar Porsche Sonderwunsch jaren bezig was om de lijnen naadloos over te laten lopen, oogt deze Marktplaats-creatie op sommige punten allesbehalve verfijnd. Het bumperwerk is afschuwelijk en de zijskirts zijn ook niet bol genoeg. Ik geef toch de bouwer een compliment voor de moeite. De grijze lak met blauwe striping is aanwezig en in het interieur zijn ook wat details kloppend.

Onder de ietwat eigenzinnige carrosserie schuilt overigens een prima basis. Het gaat om een achterwielaangedreven 996 Carrera 2 uit 2001 met handbak. Er staat dan wel weer bijna 192.000 kilometer op de teller. De 996 staat op Marktplaats omdat de huidige eigenaar zijn autocollectie aan het inkrimpen is.

De prijs is leuk!

Het leukste nieuws? De matige pasvorm van de bodykit zie je glansrijk terug in het prijskaartje. Waar de echte Classic Club Coupe dus meer dan een miljoen kost, mag deze Zeeuwse imitatie op Marktplaats weg voor een schappelijke 26.996 euro. Daarmee is 'ie nauwelijks duurder dan een doorsnee, originele 996 met een vergelijkbare kilometerstand. Durf jij?

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