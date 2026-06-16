Deze in beslag genomen AMG is gekocht van jouw belastinggeld

Een matzwarte AMG bij Domeinen, wie had dat verwacht? Tot dusver niks nieuws, maar deze keer kunnen we wel vertellen hoe de auto bij Domeinen terecht is gekomen. Meestal is dat één groot vraagteken. Dus daarom is deze auto wel een artikeltje waard.

Coronafraude

Deze AMG is vorige maand in beslag genomen bij een actie van de FIOD in Den Haag. Er vond onder meer een inval plaats bij een uitzendbureau en er zijn vier mensen in de kraag gevat. Zij hadden acht miljoen aan onterechte coronasteun opgestreken. Het lijkt er dus op dat ze de AMG gekocht hebben van óns belastinggeld. Dus eigenlijk is deze auto van ons allemaal… Wij stellen voor dat hij verloot wordt.

Helaas werkt het niet zo, de auto wordt gewoon geveild. Het gaat om een Mercedes-AMG GT 43 4-Door met een nieuwprijs van € 157.855. Of de coronafraudeurs de auto nieuw hebben gekocht, is lastig te zeggen. De Mercedes is sinds 2019 verschillende keren van zakelijke eigenaar gewisseld, maar dat zegt bij dit soort auto’s weinig over het daadwerkelijke eigenaarschap.

Instappertje

De AMG GT 43 is oneerbiedig gezegd het instappertje van de AMG GT 4-Door line-up, maar dat betekent niet dat het een lullige auto is. Je hebt een zes-in-lijn met 367 pk en 500 Nm. En qua uiterlijk is deze versie praktisch net zo dik als een AMG GT 63, met dikke bumpers, een spoiler, gele remklauwen en vier uitlaten. Alleen de kenners zien dat de uitlaten ovaal zijn in plaats van rechthoekig.

De auto is nu dus terechtgekomen bij Domeinen, met 25.980 kilometer op de teller. In dit geval is dat te verifiëren via NAP, want het is gewoon een origineel Nederlandse auto. Dat is meestal niet het geval bij dit soort foute bakken op Domeinen. Bieden kan nog tot en met volgende week woensdag, via Onlineveilingmeester.nl.

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