Koop de auto van Willem-Alexander

Altijd al eens in dezelfde auto willen rijden als de koninklijke familie? Dan hoef je geen tonnen uit te geven aan een gepantserde limousine. Voor nog geen 20.000 euro staat er namelijk een Volvo te koop die daadwerkelijk tot het wagenpark van het Koninklijk Huis heeft behoord.

En dat is leuker dan je misschien denkt. Want voordat Willem-Alexander overstapte op zijn enorme Audi A8, was Volvo jarenlang hét automerk van onze koninklijke familie. Vooral de S80 was populair. Zowel Beatrix als Willem-Alexander liet zich regelmatig in zo'n Zweedse limousine vervoeren. Beatrix had zelfs een speciaal verlengde uitvoering. Ook bij de troonswisseling in 2013 werden vijftien Volvo's S80 ingezet om koninklijke gasten te vervoeren.

Deze reed met AA-55

En daarmee komen we bij deze donkerblauwe Volvo S80 uit 2014. Volgens de verkoper was hij van februari 2014 tot mei 2015 eigendom van het Koninklijk Huis. In die periode reed hij rond met het kenteken AA-55. Dat staat ook in het onderhoudsboekje. Of Willem-Alexander zelf ooit achterin heeft gezeten, weten we niet. Zijn eigen dienstauto droeg doorgaans AA-86. Maar dat deze Volvo uit de koninklijke garage komt, maakt hem natuurlijk wel bijzonder.

Maar goed, wat krijg je precies? Nou, onder de motorkap ligt een 2,0-liter 4-pitter met 245 pk en uiteraard schakelt de auto zelf. Verder heeft hij leren bekleding, misschien met een koninklijke bilafdruk erop, een schuifdak, adaptieve cruisecontrol en twee entertainmentschermen achterin. De boog kan immers niet altijd gespannen staan, lijkt onze vorst te denken.

De teller staat op een heel keurige 77.572 kilometer en de vraagprijs is niet hoger dan 19.500 euro.

Daarvoor krijg je dus een ouderwets goede Volvo met een koninklijk verleden. Alleen het AA-kenteken zit er niet meer op, dus je moet je wel aan de verkeersregels houden.

Maar dat is een detail!