Koop de cabrio die er nooit kwam!

Het is gebruikelijk als je een hypercar bouwt, dat je dan ook een cabrioversie bouwt. Dat is een relatief eenvoudige manier om meer klanten binnen te harken. De Bugatti Veyron, de Pagani Zonda, de LaFerrari, de Porsche 918: allemaal kwamen ze als cabrio. Welke auto ontbreekt er in dit rijtje? Juist, de McLaren P1!

McLaren is niet vies van auto’s uitmelken, maar kennelijk vonden ze het toch lastig om een P1 Cabrio te bouwen. Zo eenvoudig is het nou ook weer niet om een zeer geavanceerde hypercar van zijn dak te ontdoen. Zo heeft de P1 bijvoorbeeld een carbon monocoque.

Lanzante

Toch is het niet onmogelijk om een P1 Spider te bouwen, want Bonhams heeft er momenteel eentje in de aanbieding. Deze auto is niet verbouwd door Beun de Haas, maar door Lanzante. Dat is ook de toko die P1 GTR’s straatlegaal maakt en het team dat in 1995 Le Mans won met de McLaren F1. Zij weten dus wel wat ze doen.















Lanzante presenteerde de P1 Spider in 2022 op het Goodwood Festival of Speed, 9 jaar na de introductie van het model. Om het gebrek aan een dak te compenseren hebben ze de nodige verstevigingen aangebracht aan het chassis. Je kunt er dus van uitgaan dat de P1 niet opeens een slappe schoenendoos is geworden. Lanzante heeft ook luchtinlaten achter de zijruiten geplaatst, ter vervanging van de roofscoop die op het dak zat.

Gulf-livery

Lanzante heeft vijf P1’s omgebouwd tot Spider, waarvan dit er eentje is. De auto begon zijn leven als een kobaltblauwe coupé, maar heeft met de cabrioconversie ook meteen een nieuwe kleurstelling gekregen. Zoals je ziet is dat een Gulf-livery geworden. Ook in het interieur komen de Gulf-kleuren terug.

We kunnen wel stellen dat dit een bijzondere occasion is. Wat zoiets moet kosten? Daar gaan we dit weekend achter komen, als de P1 Spider geveild wordt in Miami. Veilinghuis Bonhams rekent op €3,4 tot €4,3 miljoen.