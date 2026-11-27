YouTubers wisselen vaker van auto’s dan gewone stervelingen van schoenen wisselen. Zo nam Gio deze week weer een groene Panamera 4 E-Hybrid in ontvangst. Dit betekent echter ook dat er een auto de deur uit gaat: een Range Rover Sport. Die staat nu op Marktplaats.

Voor degenen die niet zo actief zijn op YouTube én ons artikel over de Panamera niet gelezen hebben: Gio Latooy is een 28-jarige YouTuber met 1,4 miljoen abonnees op YouTube en 1,1 miljoen volgers op Instagram. Het bedrag op zijn bankrekening is waarschijnlijk ook iets in die orde van grootte, dus hij kan zich wel wat leuke auto’s veroorloven.

Inruil

De auto die Gio inruilde op de Panamera was deze Range Rover Sport. Die had hij op zijn beurt weer ingeruild op een Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid. En daarvoor had hij ook al drie Range Rovers. Gio wisselt dus een beetje af tussen Range Rovers en Panamera’s.



















De meest recente ex van Gio is een matzwarte Range Rover Sport P460e. Net als de Panamera’s heeft deze auto een stekker, maar het is zeker geen stakker. Een 3,0 liter zes-in-lijn en een elektromotor zorgen samen voor 460 pk. En als je geen zin hebt om dure benzine te betalen, dan kun je 123 kilometer elektrisch rijden (volgens de WLTP).

Gewrapt?

Jullie denken natuurlijk: die YouTuber zal de auto wel matzwart gewrapt hebben, maar dat is niet helemaal waar. Wat je ziet is de originele kleur (Santorini Black), met daaroverheen matte PPF. De auto is dus wel gewrapt, maar dan met transparante folie. De velgen zijn dan weer niet origineel: dat zijn 24 inch Vossens.

Verder kom je helemaal niks tekort in deze Range Rover Sport. Je hebt onder meer 22-voudig verstelbare stoelen met massagefunctie, actieve luchtvering met actieve rolstabilisatie en Meridian 3D Surround-audio.

De Range staat te koop bij House of Cars, die er op Marktplaats € 109.995 voor vraagt. Dat is best een forse vraagprijs voor een auto die nieuw € 113.373 kostte en inmiddels 65.198 kilometer op de teller heeft. Maar ja, wie zijn wij om een taxatie van House of Cars in twijfel te trekken?