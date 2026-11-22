Vergeet alle bijzondere Porsches en Ferrari’s, we hebben nu een auto op Marktplaats gevonden die pas écht zeldzaam is. Hier is er namelijk maar één van in Nederland. En hij kan voor het luttele bedrag van € 3.250 van jou zijn.

De auto in kwestie is een Nissan Platina. Die naam zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar toch komt de auto je waarschijnlijk bekend voor. Deze Nissan lijkt namelijk verdacht veel op een Renault Clio II. En dat is het ook.

Clio Symbol

Om precies te zijn is het een omgekatte Renault Clio Symbol. Dit was de sedanversie van de Clio, die niet in Nederland werd geleverd. B-segment sedans zijn in Europa nooit echt een ding geweest. Gelukkig maar, want ze zijn doorgaans oerlelijk. En we kunnen niet zeggen dat de Renault Clio Symbol c.q. Nissan Platina daar een uitzondering op is.





















Hoe deze auto in Nederland terecht is gekomen, is ons een raadsel. De Platina werd namelijk alleen in Latijns-Amerika geleverd. En het is niet echt een auto waarvan je denkt: die moet ik naar Nederland halen. Maar wie weet heeft iemand ‘m als verhuisgoed meegenomen. De auto kwam in 2008 naar Nederland en was toen nog maar 5 jaar oud.

1.6 16V

Volgens de advertentie is de Nissan Platina gebouwd voor liefhebbers van autorijden en levert deze auto “sportieve prestaties en onafgebroken rijplezier”. Leuk bedacht door AI, maar dat moet je natuurlijk met een flinke lading zout nemen. Toch kan het slechter: dankzij de Clio-basis zal de Platina beter rijden dan de meeste andere Nissans uit die tijd en met de 110 pk sterke 1.6 16V komt dit autootje nog redelijk van z’n plek.

De vorige eigenaar vond de Nissan Platina nog niet bijzonder genoeg, want hij (of zij) is aan het pimpen geweest. De zwarte velgen, zwarte B-stijl en de spoiler zijn duidelijk niet origineel. En we hebben een sterk vermoeden dat de smurfblauwe kleur evenmin origineel is. Opvallen doe je in ieder geval wel.

Deze Nissan Clio heeft 208.367 kilometer op de teller staan. De verkoper op Marktplaats vraagt er € 3.250 voor. Je moet wel heel graag een kofferbak willen als je deze auto koopt, want een vergelijkbare Clio heb je voor minder en die is nog mooier ook. Maar hé, met een Platina heb je wel een auto waar er maar één van is in Nederland. En dat kunnen weinig mensen zeggen.