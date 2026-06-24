Koop de Purosangue van Joseph Klibansky met verrassend weinig kilometers

Inmiddels doet de naam Joseph Klibansky waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Dit is dé kunstenaar voor nieuw geld zonder smaak. We hebben hem op Autoblog al diverse keren behandeld, aangezien hij om de haverklap een nieuwe auto koopt. Dat betekent dat er ook weer regelmatig auto’s de deur uit gaan.

Klibansky doet nu zijn Purosangue van de hand, die hij in 2025 kocht. De kunstenaar heeft normaliter een voorkeur voor wit, maar deze keer ging hij voor black on black. Niet heel spannend, maar het oranje interieur met blauwe accenten is dat wel. Ook op de buitenkant komt de kleur oranje terug in de striping.

Niet helemaal origineel

Je zou denken dat iemand als Klibansky zijn auto meteen naar wens samenstelt, maar toch is de auto niet helemaal zo de fabriek uit komen rollen. De oranje striping is achteraf toegevoegd en ook de velgen zijn later pas zwart gespoten.













Ondanks deze aanpassingen is Joseph toch al heel snel weer uitgekeken op zijn Purosangue. Na een half jaartje doet hij de auto alweer weg. Daarom staat er nog maar 4.001 kilometer op de teller. Omdat de auto toch al vaak gespot is, zouden we bijna denken dat de teller teruggedraaid is, maar 4.000 kilometer in een half jaar kan toch wel kloppen. En hij staat gewoon te koop bij een officiële Ferrari-dealer, namelijk Munsterhuis.

Afschrijving

De vraag is: wat heeft Klibansky afgeschreven in 4.001 kilometer? De Purosangue is weliswaar geen gelimiteerde Ferrari, maar ze houden toch redelijk goed hun waarde. De auto wordt nu aangeboden voor € 627.000, terwijl de nieuwprijs € 667.063 was. Dat is toch € 10 afschrijving per kilometer… En dan zit de dealer er nog tussen, dus eigenlijk nog meer.

Mocht je wel oren hebben naar een Ferrari Purosangue met de kop eraf, dan kun je terecht bij Munsterhuis. En Klibansky? Die heeft intussen alweer een nieuwe Ferrari besteld, namelijk de nieuwe 849 Testarossa.

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