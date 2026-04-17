Koop de fraaie Porsche van een recent overleden beroemdheid

We schreven onlangs over de Porsche 991 Carrera GTS van Chris Rea, en nu wordt er wederom een Porsche geveild van een bekende eigenaar die niet meer in ons midden is.

Gene Hackman

Het betreft een 993, afkomstig van Gene Hackman. Deze tweevoudig Oscar-winnaar – onder meer bekend van The French Connection – overleed in februari vorig jaar. Hij kocht deze auto niet zomaar om de blits te maken, Hackman was een liefhebber die serieus een potje kon sturen. Hij nam in 1983 zelfs deel aan de 24 Uur van Daytona.

Gene Hackman kocht deze auto nieuw in 1996. Hij was toen al 66, maar heeft de Porsche uiteindelijk toch nog 29 jaar in zijn bezit gehad. Bij zijn overlijden was Hackman 95 en hij leed al langer aan Alzheimer. Het is dus waarschijnlijk al een hele tijd geleden dat hij voor het laatst in de auto heeft gereden. Er staat ook nog maar 6.896 kilometer op de teller.

Turquoise Metallic

Los van de bekende eigenaar, is het sowieso een gave 993. De auto is uitgevoerd in de prachtige kleur Turquoise Metallic met een Classic Grey interieur. Het betreft een Carrera 4 met een handgeschakelde zesbak. Kortom: een zeer smakelijk exemplaar.

De auto wordt volgende maand geveild in Miami door Bonhams. Het veilinghuis verwacht een opbrengst van €51.000 tot €76.000. Wij zouden ook niet raar opkijken als het meer wordt, want dit lijkt ons een zeer schappelijke prijs voor een Porsche 993 met zo weinig kilometers en een bijzonder verhaal.