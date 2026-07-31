Koop de gaafste sedan van de afgelopen 10 jaar!

Het is doodzonde dat iedereen en z’n moeder een SUV wil, want we hadden graag meer sedans gezien van exclusieve merken. Het blijft zonde dat Lamborghini Estoque en de Bugatti Galibier nooit in productie zijn gegaan. Aston Martin deed echter wat Lamborghini en Bugatti niet durfden: een exclusieve sedan bouwen voor het absolute topsegment.

Er was natuurlijk al de Rapide, maar in 2015 kwam Aston Martin met de Lagonda Taraf op de proppen. De basis is hetzelfde, maar de Lagonda is 40 centimeter langer en is meer een statige limousine in plaats van een sportsedan. Je hebt aanzienlijk meer hoofd- en beenruimte dan in de ietwat krappe Rapide en bovendien heeft de Lagonda een hele andere uitstraling. En toch zijn het allebei op hun eigen manier zeer fraaie auto’s.

Onderhuids zijn de verschillen met de Rapide een stuk minder groot. Onder de motorkap ligt de bekende 5,9 liter V12, die 547 pk levert. Ons hoor je niet klagen. De V12 is gekoppeld aan de eveneens bekende 8-traps ZF automaat.

Productie

De Lagonda Taraf was nooit bedoeld als massaproduct: aanvankelijk bouwde Aston Martin slechts 100 exemplaren voor het Midden-Oosten. Later werd de auto ook nog beschikbaar voor andere markten, maar buiten de oliesjeiks heeft maar een enkeling er eentje besteld. Uiteindelijk zijn er 120 van gebouwd.











Alsof zo’n Lagonda Taraf nog niet zeldzaam genoeg is, gaat het hier ook nog eens om een Final Edition. Daar zijn er maar vier van gebouwd, voor VIP-klanten van Aston Martin. Het exterieur is ingetogen uitgevoerd in Ultramarine Black (wat verdacht veel lijkt op donkerblauw), maar het interieur is tamelijk bijzonder. We zien een combinatie van blauw en wit leer, met een opvallend patroon. Daarin zijn ze misschien een beetje doorgeschoten, maar het is alsnog een gaaf apparaat.

Waarde

Aan exclusiviteit hangt een prijskaartje: de Lagonda Taraf had een nieuwprijs van 1 miljoen dollar. Vandaag de dag ben je echter een stuk goedkoper uit. Veilinghuis Broad Arrow schat de waarde in op zo’n vier ton in euro’s, terwijl deze auto met 182 kilometer op de teller gewoon nieuw is. Dat is eigenlijk een koopje. En er moet toch een moment komen dat deze auto weer meer waard wordt, met zo’n kleine oplage.

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