De gecrashte BMW M4 CS kan nu van jou zijn!

Het is inmiddels de bekendste BMW M4 CS van Nederland: het smurfblauwe exemplaar dat in februari vorig jaar op z’n dak in de sloot belandde. Deze auto kan nu van jou zijn, alsof er niks gebeurd is!

Deze auto kwam voor het eerst aan bod op Autoblog in de rijtest. Dit was namelijk gewoon de persdemo van BMW Nederland. Wouter leverde de auto keurig netjes weer in, maar een maand later belandde de auto op z’n kop in een Gelderse sloot. De inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, de auto helaas niet.

Gräper to the rescue

Weer een paar maanden later verscheen de BMW M4 CS op Schadeautos.nl, waar de auto werd aangeboden voor € 69.500. Vervolgens werd de schadebak gekocht door exclusieve autohandelaar Oscar Gräper, die besloot om ‘m weer helemaal op te lappen. Voor de liefhebbers: dat heeft hij ook gedocumenteerd op zijn YouTube-kanaal.

Het repareren van de M4 CS was een hels karwei, dat ook nog eens klauwen met geld heeft gekost. Op YouTube rekent Gräper uit dat hij € 175.916 (!) kwijt is geweest, inclusief aanschaf. En dan heeft hij alle arbeid in de vrije uurtjes nog niets eens mee gerekend… Als hij dat wel doet, komt hij uit op € 221.000. Het lijkt dus geen winstgevend project te worden voor Oscar. Views en extra naamsbekendheid zijn natuurlijk ook wat waard, maar toch heeft hij zich een beetje verkeken op dit project.

















Veiling

Enfin, het moment is nu aangebroken om de M4 CS weer in de verkoop te doen. De auto wordt online geveild via Automotive Auctions. De nieuwprijs van deze BMW M4 CS was maar liefst € 216.536. De grote vraag is: wat gaat ‘ie nu nog opbrengen? Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op € 37.250, maar let op: er komt sowieso nog € 28.554 aan rest-BPM bij voor de Nederlandse kopers. Wie durft…?

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