Koop een loodzware gepantserde Porsche 911!

Het is een bijzonder fenomeen: gepantserde sportwagens. Fabrikanten doen hun uiterste best om een lichtvoetige sportwagen te bouwen en vervolgens wordt er een hoop loodzwaar staal ingebouwd. Toch zien we ze heel af en toe voorbijkomen. Wouter heeft nu een gepantserde 911 gevonden op mobile.de.

Gepantserde 911

Op het eerste gezicht lijkt het een doodnormale zwarte 911, zoals er zoveel van rondrijden. Als je hiermee door een willekeurige Duitse stad rijdt kijkt niemand er vanop. Maar dat is waarschijnlijk ook precies wat de eigenaar wilde. Als er mensen zijn die het op je leven gemunt hebben, dan wil je niet opvallen. Toch zal de oplettende lezer zien dat er wat bijzonders met deze 911 aan de hand is: de zwarte rand langs de ramen is dikker dan normaal.









Dat komt omdat deze Porsche voorzien is van bepantsering op niveau B6. Dit biedt bescherming tegen beschietingen met aanvalsgeweren, zoals een AK-47, maar een handgranaat kan ‘ie als het goed is ook wel hebben. De auto is voorzien van ballistisch staal in de carrosserie, een bodem die verstevigd is met kevlar en aramide en natuurlijk kogelwerend glas.

Het gewicht

De hamvraag is: wat weegt deze auto? Dat vermeldt de advertentie op mobile.de wijselijk niet, maar we hebben even navraag gedaan. De verkoper laat weten dat deze auto 2.730 kg weegt. Dat is bijna 1.200 kg meer dan een standaard Carrera 4S. Deze 911 is zelfs zwaarder dan een Cayenne Electric met een 113 kWh accu, die 2.500 kg weegt.

Los van de rijeigenschappen wordt zo’n auto er ook niet sneller op. De 450 pk en 530 Nm die de Carrera 4S heeft, moeten bijna twee keer zoveel gewicht meeslepen. Eigenlijk zou de motor dus ook een beetje gekieteld moeten worden, maar dat is voor zover we weten niet gebeurd.

We kunnen verder nog vertellen dat de vorige eigenaar een diplomaat was, waarschijnlijk van een niet al te populair land. Hij heeft 25.960 veilige kilometers afgelegd met deze auto. Nu wordt ‘ie dus aangeboden op mobile.de. De vraagprijs? €226.900. Dat valt reuze mee. Voor een nieuwe Porsche 992 Carrera 4S betaal je namelijk €232.100 in Nederland. Dat zegt vooral iets over Nederland, maar toch.