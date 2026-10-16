Deze GT2 RS is samengesteld door een kleurenblinde

Stel: je denkt uniek te zijn met je GT2 RS in een PTS-kleur en dan blijkt nog iemand die kleur gekozen te hebben. Dat wil je natuurlijk niet. De eigenaar van deze GT2 RS koos daarom een kleurencombinatie waarvan hij zeker wist dat niemand anders die zou kiezen…

De auto in kwestie is een 991 GT2 RS, die aangeboden wordt via Sotheby’s Sealed. De lakkleur van deze Porsche is an sich al bijzonder, want dit is Phoenix Yellow. Precies, een BMW-kleur die we vooral kennen van de E46 M3. Een hartstikke gave kleur, die ook prima staat op een 911.

Die velgen…

Waar het echter gruwelijk misgaat, is bij de velgen. De eigenaar besloot namelijk dat een GT2 RS in Phoenix Yellow niet bijzonder genoeg was en besloot de velgen uit te laten voeren in Miami Blue. Die combinatie is eh… bijzonder. Bij de Porsche-dealer moeten ze waarschijnlijk even drie keer met hun ogen hebben geknipperd toen ze dit verzoek kregen. Maar de klant is koning, zoals je ziet.















We hadden eigenlijk ook een gek interieur verwacht, maar dat valt heel erg mee (of tegen). Het is toch vooral zwart leer en alcantara wat de klok slaat. Wel zien we blauwe gordels, blauwe stiksels en blauwe ventilatieroosters. Vergis je niet: dit zijn waarschijnlijk opties waarvoor de eigenaar diep in de buidel heeft moeten tasten.

Enfin, die blauwe details in het interieur vloeken niet zo met het exterieur, dus als je de velgen overspuit in zilver heb je gewoon een heel gave 911. Met 700 pk is de 991 GT2 RS tot op de dag van vandaag de sterkste achterwielaangedreven 911, want er is nog altijd geen opvolger. Met zoveel vermogen op de achterwielen kun je deze auto zien als een moderne Widowmaker.

Kilometerstand

Kennelijk is deze GT2 RS zo ruig, dat de eigenaar er niet mee durfde te rijden. Of zou het toch zijn omdat hij voortschrijdend inzicht kreeg over de kleurencombinatie? Hoe dan ook: er is maar 373 miles, omgerekend 600 kilometer, met deze auto gereden.

Het gevolg: deze 911 moet de absolute hoofdprijs kosten. RM Sotheby’s schat de waarde in op meer dan € 850.000. En wij maar denken dat auto's met incourante kleurstellingen juist minder waard zijn... Wat de auto daadwerkelijk gaat opbrengen zullen we overigens nooit weten, want het betreft helaas een gesloten veiling.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover