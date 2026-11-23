Je kunt al een tijdje geen nieuwe E63 AMG meer kopen. De laatste verdween in 2022 uit de prijslijst en is met de nieuwe generatie nog niet teruggekomen. Er is inmiddels wel een nieuwe flatplane V8, maar er is nog niks bekend over een volgende E63. Dus we zouden zeggen: sla je slag bij Domeinen. Daar staat namelijk de laatste iteratie van de E63 AMG.

Het betreft een E63 uit 2020, wat betekent: eentje van na de facelift. Facelifts zijn bij Mercedes soms lastig te onderscheiden, maar deze kun je in één oogopslag herkennen aan de platte koplampen en achterlichten. Daarnaast kreeg de E63 met de facelift de Panamericana-grille met verticale spijlen, die razend populair is onder Mercedes-rijders.

Met de facelift veranderde er verder niks aan de motor. Er was wederom de keuze uit de E63 en de E63 S, maar helemaal niemand koos de reguliere E63. Dit is dan ook een E63 S, met 612 pk en 850 Nm uit een 4,0 liter biturbo V8.

















Final Edition-lookalike

Op het eerste gezicht lijkt het zelfs te gaan om het uitzwaaimodel van de E63: de Final Edition. Die was namelijk ook matzwart met striping op de zijkanten. We zien echter niet de bijbehorende badge in het interieur en de beschrijving vermeldt dat de auto gewrapt is. Bovendien klopt het bouwjaar niet. Dus helaas: geen Final Edition. Onder de wrap is de auto overigens gewoon glanzend zwart.

Deze AMG heeft volgens de teller 74.114 kilometer gelopen. Of dat klopt? Wie zal het zeggen? De auto komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar dat is ook alles wat we weten. Er zit niet eens een kentekenbewijs bij. Dus zoals gewoonlijk bij Domeinen is het weer een verrassing wat je precies krijgt. Meebieden kan via Onlineveilingmeester.nl.