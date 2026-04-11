Koop de Lamborghini LM002 van een bekende dictator!

De ultieme dictatorauto is en blijft natuurlijk de Mercedes 600. Toch zijn we ook niet verbaasd dat deze Lamborghini LM002 afkomstig is van een dictator. Dit voelt als een heel logische combinatie.

Gaddafi

We zullen maar meteen verklappen wie de bekende eerste eigenaar was: niemand minder dan Gaddafi. Zijn noodlottige einde ligt nog vers in het geheugen (dat was in 2011), maar toen de Lamborghini LM002 uitkwam was hij ook al aan de macht.

De Libische legerleider was groot fan van de LM002. Daarom bestelde hij niet één, maar drie exemplaren. Eentje in het rood, eentje in het wit en eentje in het zwart. Hij zat dus iedere dag met het luxeprobleem: welke kleur Lamborghini LM002 zal ik vandaag eens pakken?

Machinegeweer

Gaddafi had eigenlijk nog veel meer LM002’s willen bestellen. Niet voor persoonlijk gebruik, maar voor zijn leger. De LM002 was immers begonnen als een militair voertuig – net als de Hummer. Het eerste prototype was de Cheetah, met een Chrysler V8. Deze werd gedemonstreerd aan het Amerikaanse leger, maar daar is uiteindelijk niks uitgekomen. Vervolgens was er ook nog de LM001 met AMC V8, voordat Lamborghini besloot de LM002 voor gewone burgers te bouwen.

Gaddafi had echter ook interesse in een Lamborghini voor militaire toepassingen. Naar verluidt zijn er gesprekken geweest tussen Lamborghini en de Libische dictator over een versie met een machinegeweer achterop. De Italiaanse overheid was daar echter niet van gediend en stak er een stokje voor. Anders had Gaddafi misschien wel een hele vloot met Lamborghini’s gehad.

Met bult

Los van het hele Gaddafi-verhaal is de LM002 sowieso een bijzondere auto. Een ruige off-roader met een V12 uit de Countach: zoiets hebben we sindsdien niet meer gezien. Er zijn er ook maar 328 van gemaakt. In dit geval gaat het nog om een vroeg exemplaar met carburateurs. Deze versie kun je herkennen aan de bult op de motorkap. In Noord-Afrika zijn ze dol op vervoersmiddelen met bulten, dus dat kwam mooi uit.

Deze Rambo Lambo heeft uiteindelijk zijn weg gevonden naar Zweden en wordt binnenkort door Bonhams geveild in Monaco. Het veilinghuis rekent op een opbrengst van €300.000 tot €350.000.