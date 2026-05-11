Koop de onbekende ex van Paul Walker

Bij Paul Walker denk je aan een Nissan Skyline, aan een Toyota Supra of aan een verbrande Porsche Carrera GT. Waarschijnlijk niet aan een Saleen S7, maar ook deze auto is van de Fast & Furious-ster geweest.

Waarschijnlijk denk je überhaupt niet vaak aan een Saleen S7, want dit is een tamelijk obscure supercar. Dat zijn natuurlijk de leukste auto’s. We kennen Saleen vooral als Mustang-veredelaar, maar in 2000 kwamen de Amerikanen met een sportwagen die ze volledig zelf ontwikkeld hadden.

McLaren-looks en Ford-motor

De Saleen S7 is geen musclecar, maar een rasechte supercar met middenmotor die zich kan meten met de Ferrari’s en Lamborghini’s van deze wereld. Qua looks doet de auto een beetje denken aan een McLaren F1. Of nou ja, een beetje… het design is overduidelijk geïnspireerd op de McLaren.

Hoewel de S7 niet in samenwerking met Ford is ontwikkeld, heeft de auto wel een stukje Ford-DNA. Onder de kap ligt namelijk een 7,0 liter Windsor V8. Die is goed voor 558 pk. Later kwam er ook nog een Twin Turbo-variant met maar liefst 760 pk. Het exemplaar van Paul Walker dateert echter uit 2003 en is nog atmosferisch. Ook niks mis mee.

Zeldzaamheid

Hoeveel Saleen S7’s er gebouwd zijn blijft in nevelen gehuld, maar waarschijnlijk gaat het slechts om enkele tientallen exemplaren. Het zijn er sowieso minder dan 100. Daarmee is dit een absolute zeldzaamheid.

De S7 is eigenlijk te onbekend om grof geld op te brengen, maar de naam Paul Walker kan daar misschien verandering in brengen. Ook al heeft hij er niet veel mee gereden, want er staat maar 1.880 mile (3.025 kilometer) op de teller.

De auto wordt voor de afwisseling niet geveild, maar staat gewoon te koop bij een autobedrijf in St. Louis. Zij vragen er 984.995 dollar voor, wat neerkomt op 837.245 euro. Een koopje, vergeleken met een McLaren F1...

